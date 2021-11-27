Ahmet Nur Çebi'den sert sözler: Çete misiniz örgüt müsünüz?

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, konuştu.

İŞTE AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ

Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'la ilgili soru üzerine "Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız." açıklamasını yaptı.

"İstifa ederse tepkiniz ne olur?" sorusunu yanıtlayan Ahmet Nur Çebi "Dinlemem lazım neden istifa ettiğini. Eğer haklı gerekçeleri varsa söylenecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış gördükten sonra ben onunla yolu yürümeyi tercih ederim." dedi.

"B planınız var mı?" sorusunu da yanıtlayan Ahmet Nur Çebi "Sergen Yalçın'ın yerine B planını bu saate kadar düşünmedik. Bu tür şeyler olağanüstü durumlardır, olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir." şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLACAK"

Giresunspor mağlubiyetini değerlendiren Ahmet Nur Çebi "Tatsız, hoş olmayan bir gece geçiriyoruz. Maalesef aldığımız sonuç bizi ve camiayı son derece üzmüştür. Öncelikle, bu akşam buraya gelen taraftarımıza canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Bize inandıkları ve inanmaya devam edecekleri için. Bu kadroyla, bu teknik heyetle, bu yönetimle Beşiktaş nereden nereye geldi." dedi.

İddialı bir açıklama yapan Ahmet Nur Çebi "İddia ediyorum bu sene şampiyon Beşiktaş olacak! Herkese garip gelebilir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın toparlanacağını söyleyen Çebi "Biz nereden düştüysek oradan kalkarız. Bu bir dibe vurmadır. Dibe vurmanın sonucunu da lehte faydalarını zaman içinde göreceğiz. Çözüm götüreceğiz. Çözümsüzlük varmış gibi gösterenlere; hayır, biz geldik birçok sorunu çözdük. Bu da çözülecek sorunlardan biri. Bunu da yaşayacakmışız. Biz tüm camiaya bu sorunları çözmeye hazır olduğumuzu, meselenin tamamının çok yakında çözüleceğini buradan ilan ediyorum." şeklinde konuştu.

"ÇETE MİSİNİZ, ÖRGÜT MÜSÜNÜZ?"

Hakemlerle ilgili konuşan Çebi "Hakemlerle ilgili bitmek bilmeyen bir çile var. Bununla ilgili tepkilerimizi gerekli yerlerde, gerekli şekillerde yerine getirdik. Sonuç olarak da MHK'nin başkanının burada yanlışlıklar var denilip yerine başka bir MHK başkanı atandığını biliyoruz. Ancak, sonuçta gördüm ki MHK başkanı değişmesi yetmemiş, VAR'daki atamaları yapanlar, sahada atama yapanlar aynı kafa. Hiçbir şey değişmemiş bunlarda. Bunlarla ilgili TFF ve MHK'ye sesleniyoruz. Bize söz verdiniz, düzelteceğiz dediniz ama düzeltmediniz. Ya beceremiyorsunuz ya niyetiniz kötü. Allah selamet versin, gerekeni yapsın. Gerekeni yapmıyorsanız size vermiş olduğumuz hoşgörü bu gece bitmiştir. Hakemlerin bu yaptıklarına VAR da dahil olmak üzere, bu geceden itibaren son derece sert tepki göstereceğiz. Beyan ediyorum Eğer çeteyseniz ya da örgütseniz bunu ortaya koyacağız. Örgütlü bir iş yapıyorsanız bunu da ortaya koyacağız ya da bu işi çok çabuk bu geceden itibaren bir şekilde düzelteceksiniz. Bu gördüğümüz şeytani düzen midir nedir, çete midir, örgüt müdür, bunların hepsini herkes kendi diliyle ifade edecek. Kimi örgüt der, kimi çete der ama TFF bunları görmüyorsa, bu saatten sonra görmemesi tahammül edilebilir olmayacaktır." dedi.

"BERABER ŞAMPİYON OLDUK!"

Camiasına seslenen Çebi "Biz Beşiktaşlıyız. Biz 118 yıllık kulübüz. Biz nerelerden ne sıkıntıları yaşamış bir kulübüz. En yakın örneği geçen sene. Çileli bir pandemi dönemi. 'Beşiktaş'tan bir şey olmaz' diyenlere rağmen Beşiktaş şampiyon olmuştur. Yine olacaktır. Hiç kimse tereddüt etmesin. Camiadan sadece birlik beraberlik ve bize güven istirham ediyorum. Ben bu gecenin talihsiz, hoş olmadığını söyledim. Hakemlerle ilgili söylediğim şey geneldir. Sadece bu maça bağlamak doğru olmaz. Hüseyin Göçek ve Zorbay Küçük kendilerine göre gerekeni yapmışlardır. Bunların hesabı kitabı yapılacak. Biz her türlü gerekeni yapacağız. Herkes bize güvensin. Camianın bize güvenmesini rica ediyoruz. Bu arkadaşlarımızla şampiyon olduk. Üstüne çok kaliteli arkadaşlar aldık. Şanssızlık, hakem hataları var. Görmememezlikten gelmek olmaz. Hakemlerle ilgili bize söz verenler gerekeni yapmadılar. Onları bir güzel kandırıyorlar herhalde." ifadelerini kullandı.

14 KULÜBÜN KARARI HAKKINDA

14 kulübün hakemler hakkında konuşmama kararını da değerlendiren Çebi "Kulüpler Birliği'nin sorunu o! Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki 14 kişi susmaya devam edeceklerse ederler. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Konuşmamız gereken her yerde konuştuk. Camia bunu bilsin istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.



