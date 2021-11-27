ÖZET | Beşiktaş 0-4 Giresunspor

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Son dönemdeki kötü gidişe dur diyemedi ve evinde Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Beşiktaş - Giresunspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Giresunspor, 22. dakikada Fousseni Diabate'nin penaltı golüyle öne geçti. 39. Necip Uysal, kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Her 2 pozisyonda da hakem Hüseyin Göçek, VAR hakemi Zorbay Küçük'ten gelen uyarı üzerine kararını değiştirdi.

Giresunspor, 55. dakikada Mert Günok'un büyük hatası sonrası Ibrahima Balde ile skoru 2-0'a getirdi. Serginho, 64. dakikada farkı 3'e çıkaran golü attı. Joseph Champness, 90. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

Beşiktaş, 17 yıl sonra ilk kez ligde üst üste 4 maç kaybederek 20 puanda kaldı. Giresunspor ise 45 yıl sonra İstanbul'da kazanarak puanını 16'ya yükseltti.

Beşiktaş, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.

NECİP UYSAL'A KIRMIZI KART

Beşiktaş, riskleri de alarak hücum ettiği bölümde 10 kişi kaldı. Necip Uysal, Fousseni Diabate'ye kontrolsüz müdahalede bulununca hakem Hüseyin Göçek tarafından önce sarı kartını gösterdi. VAR sisteminin uyarısı sonrası sarı kart iptal edildi ve Necip, direkt kırmız kart ile oyun dışı kaldı.

3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçına göre 3 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Yalçın, Ajax maçında ilk 11'de oynattığı Francisco Montero, Necip Uysal ve Mehmet Topal'ı GZT Giresunspor karşısında yedek soyundurdu.

Sergen Yalçın savunmanın göbeğinde Domagoj Vida'nın yanında Necip Uysal'ı oynattı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Ajax karşılaşmasında forma giyemeyen Josef de Souza ise Mehmet Topal'ın yerine orta sahada şans buldu.

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında görev alamayan Michy Batshuayi ise GZT Giresunspor maçında gol aradı.

4 MAÇ SONRA LİGDE FORMA GİYDİ

Yalçın, Ajax maçında kalede görevlendirdiği Mert Günok'u GZT Giresunspor karşılaşmasında da oynattı.

Süper Lig'in 9. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan Mert, 4 karşılaşma sonra bir lig mücadelesinde şans buldu.

9 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından ayrı kalan Georges-Kevin N'Koudou, Süper Lig'de 9 maç sonra ilk 11'de oynama şansı yakaladı.

Yalçın'ın Ajax maçında da ilk 11'de oynattığı N'Koudou ligde son olarak 4. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasında bu şansı bulmuştu.

Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 7 karşılaşmada forma giyemeyen N'Koudou, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise sonradan oyuna dahil olmuştu.

Bu arada Necip Uysal da 2 maç sonra ilk 11'de oynadı. Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de oynayan Necip, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.

LARIN VE BATSHUAYI ÇİFT FORVET

Yalçın, geçmiş maçların aksine GZT Giresunspor karşısında çift forvetle takımını sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin ile Batshuayi takımları adına gol aradı.

Beşiktaş'ta ayrıca Ersin Destanoğlu, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Welinton, Kenan Karaman ve Güven Yalçın yedekler arasında yer aldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta taraftarları GZT Giresunspor maçına ilgi göstermedi.

Tribünler boş kalırken mücadeleyi 5 bine yakın taraftar izledi.

Siyah-beyazlılar maç öncesi oyuncuları tribünlere çağırarak destek verdi.

MAÇ ÖZETİ

9' Batshuayi'nin soldan pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ghezzal'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18' Zeki Yavru'nun sağdan ortasında Sergio'nun kafayla vurduğu top Rosier'in eline temas ederken hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti.

21' topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

36' Necip Uysal, Diabate'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal ederek 39. dakikada kırmızı kartla siyah-beyazlı futbolcuyu oyundan ihraç etti.

41' ceza yayı çevresinde topu önünde bulan Suleymanov'un sert şutunda, kaleci Mert Günok topun kaleye gitmesine engel oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Hüseyin Göçek, İbrahim Bozbey, Candaş Elbil

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Necip Uysal, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi, Larin

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio, Suleymanov, Diabate, Sergio, Balde

Goller: Dk. 21 Diabate (Penaltıdan) (GZT Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 39 Necip Uysal (Beşiktaş)



