SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Ahmet Nur Çebi'den taraftarlara destek çağrısı

Ahmet Nur Çebi'den taraftarlara destek çağrısı

05.08.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Nur Çebi, "Formalarımızı giyerek tribünleri siyah beyaz renklerle donatma zamanı. Bu vesileyle Kovid-19 aşılarınızı yaptırarak sağlıkla ve özenle tribünlerdeki yerlerinizi almanızı bekliyorum" ifadesini kullandı.

Ahmet Nur Çebi'den taraftarlara destek çağrısı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 13 Ağustos'ta başlayacak 2021-2022 Süper Lig sezonu öncesi siyah-beyazlı taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Beşiktaş dergisinin ağustos sayısında siyah-beyazlı camiaya ve taraftarlara hitap eden başkan Çebi, "Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda futbolcularımız bu formalarla sahada mücadele ederken sizlerin de tribünde formalarınızı giyerek takımımızı destekleyeceğinizi biliyorum. Sokakta, çarşıda, ofiste, vapurda, otobüste, dolmuşta yeni sezon formalarımızı giyerek gururla, başınız dik, alnınız açık dolaşın" ifadelerini kullandı.

İmkanı olan taraftarların, yeni sezon formalarını evlatlarına, arkadaşına hediye etmesi ricasında bulunan Ahmet Nur Çebi, "Yine imkanı olan taraftarlarımızdan yeni sezon formalarımızı imkanı olmayan taraftarlarımıza hediye edeceğini biliyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanını bayraklarımızla donattınız ve hep birlikte 'Türkiye Siyah Beyaz' dedik. Şimdi de formalarımızı giyerek tribünleri siyah beyaz renklerle donatma zamanı. Bu vesileyle Kovid-19 aşılarınızı yaptırarak sağlıkla ve özenle tribünlerdeki yerlerinizi almanızı bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın başarılarıyla mutlu olacakları günler için yapılanmayı sürdürdüklerini kaydeden başkan Çebi, "Beşiktaş uğruna terinin son damlasına kadar mücadele edecek sporcularımızla takımımızı güçlendiriyoruz. Başarılı olacağına inanarak göreve getirdiğimiz ve desteklediğimiz teknik direktörümüz Sergen Yalçın ile sözleşmemizi yeniledik. Futbol Yatırımları San. ve Tic. AŞ Genel Müdürlüğü’ne Ceyhun Kazancı’yı getirdik. Liyakati önceliğimiz yaparak işinin ehli profesyonellerle çalışma prensibimizi uygulamaya devam ediyoruz. Yeni sezonda Ceyhun Kazancı'nın, Sergen Yalçın’ın ve futbol takımımızın başarılarının devamını diliyorum. Taraftarlarımızı armanın temsil edildiği her mecrada her zaman olduğu gibi desteğe davet ediyorum" şeklinde görüş belirtti.

Kulüplerin iradelerinin, menajerlerin inisiyatifine terk edilmesinin Türk futbolundaki finansal çıkmazın sebeplerinden bir tanesi olduğuna dikkati çeken başkan Çebi, "Aynı futbolcuya talip olarak futbolcunun gerçek değerinin üzerine çıkan ödemeler, kulüplerimizi finansal çıkmazların içine sokmuştur. Futbolcu transferlerinde kulüplerin birbirleriyle sağlıklı iletişim ve dayanışma içerisinde olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum" yorumunu yaptı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkek basketbolunda ilk finalist ABDErkek basketbolunda ilk finalist ABD
Mucize! Ağaç kovuğuna girerek kurtulduMucize! Ağaç kovuğuna girerek kurtuldu
Cenk Tosun'dan çarpıcı Ghezzal yorumu: Yavaş bir futbolcuCenk Tosun'dan çarpıcı Ghezzal yorumu: Yavaş bir futbolcu
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ahmet Nur Çebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Alevler yükseliyor! Tahliyeler yeniden başladı

Alevler yükseliyor! Tahliyeler yeniden başladı

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Altay, Serge Arnaud Aka'yı kadrosuna kattı

Altay, Serge Arnaud Aka'yı kadrosuna kattı

İşte Fenerbahçe'nin yeni stoper adayı

İşte Fenerbahçe'nin yeni stoper adayı

Yeni transfer İstanbul'a geliyor

Yeni transfer İstanbul'a geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

İdmana bile almadılar! Geri dönüyor

İdmana bile almadılar! Geri dönüyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korkutan pozisyon! Filenin Sultanları maçta kafa kafaya çarpıştı

Korkutan pozisyon! Filenin Sultanları maçta kafa kafaya çarpıştı

CANLI: Türkiye - Rusya

CANLI: Türkiye - Rusya

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.