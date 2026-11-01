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Tolga Öztürk: "Oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptı"

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tolga Öztürk, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptı" dedi.

Tolga Öztürk: "Oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptı"

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

"ONLARI TEBRİK EDİYORUM"

Tolga Öztürk: "Oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptı" 1

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tolga Öztürk, karşılaşmaya üç puan hedefiyle hazırlandıklarını ifade ederek, saha şartlarının da zorlayıcı olduğunu dile getirdi. Öztürk, "Sezon boyunca üç puan için hazırlanmıştık ama futbolda üç neticeli bir sonuç var. Bu ağır sahada oyuncularımız istediğimiz her şeyi, ellerinden gelen her şeyi en güzel şekilde yaptılar. Onları tebrik ediyorum" diye konuştu.

Takımın eksik yönlerini belirleyerek çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Öztürk, "Eksiklerimiz var. Eksiklerimizi tespit edeceğiz. Onların üzerinde çalışarak çok daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bundan sonraki maçlarda üç puan almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniyespor Bodrum
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