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Ahmet Nur Çebi'den transfer müjdesi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.08.2020 14:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp imkanları ve TFF harcama limitlerinin el verdiği düzeyde takıma yeni takviyeler yapacaklarını açıkladı.

Ahmet Nur Çebi'den transfer müjdesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi’nin eylül sayısında camiaya ve taraftarlara seslendi.

Başkan Çebi'nin kaleme aldığı yazı şöyle:

"Değerli Beşiktaşlılar,
Tüm profesyonel ligler nezdinde ilk kez soluklanmadan yeni bir sezona başlıyoruz. Ancak bu yeni sezonun bizim için mühim bir noktası var. Zira, planlamamızı uygulamaya ve kendi yolumuzu çizmeye başlayacağımız bir dönem olacak. Bu sebeple en büyük beklentimiz, hiç şüphesiz dış etmenlerin etkilemeyeceği bir spor çehresinde bir an önce taraftarlarımızla stadımızın eşsiz ahengini tekrar bir arada görmek ve kupalar kaldırmak olacaktır.

'Bırakmam Seni' kampanyası için hazırlamış olduğumuz 'Ödül Senin' gecesini sizlerin de büyük desteğiyle gerçekleştirdik. Beşiktaş’ın sahipsiz olmadığını ve taraftarının bu büyük sevdasını asla yalnız bırakmayacağını, tüm Türkiye’ye gösterdik. Öncelikle, gerek SMS’ler gerek harçlıklardan artırılarak yapılan bağışlar gerekse de büyük meblağlarla kulübümüze destek olan tüm taraftarlarımıza, hatta rakip takım taraftarlarına da teşekkürlerimi sunarım. Bu vesileyle ikinci bağış gecemizin de bu ay gerçekleştirileceğini sizlere belirtmek isterim. Bu gecenin sonuna kadar atılacak SMS’ler, taraftarımıza çekilişe katılım hakkını kazandırıyor. Ev, araba ve birçok deneyim ödülünün içinde bulunduğu çekilişimize taraftarımızın yoğun katılımını diliyoruz. Bir yandan 'Bırakmam Seni' kampanyamız içerisinde yeni projeler üretmeye devam ederken bir yandan da kulübümüze fayda sağlayacak yeni gelir kaynakları üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz çetrefilli süreçte taşın altına bize destek olarak koyduğunuz ellerinizin, mevcut sorunların altından kalkmak için bize büyük bir güç olacağından hiç şüpheniz olmasın.

Tüm şubelerimizde olduğu gibi basketbolda ve futbolda da yapılanma sürecimiz devam ediyor. Takımlarımızın ihtiyacı olan takviyeleri, imkanlarımız ve federasyon limitlerinin el verdiği ölçüde gerçekleştireceğiz. Basketbolda Akatlar’ı geleceği birbirinden parlak yetenekli genç oyuncularımıza emanet ettik. Futbolda da maksimum katkı alacağımız değerli oyuncuları hocalarımızın da onayıyla kadromuza katmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Beşiktaş formasını, o kutsallığa yaraşacak sporcuların giymesi için profesyonellerimiz var güçleriyle çalışıyorlar.
İlk adımlarını atacağımız bu yeni sezonun tüm Beşiktaş Camiası’na sağlık, başarı birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim. Bu sezon, bizim sezonumuz olsun."

(İHA)

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