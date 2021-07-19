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Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'ın istediği her oyuncuya teklif yapacağız

19.07.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın basın toplantısı sırasında söylediği, ”Evet, Ghezzal ile görüştük.İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz” sözleri Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi çılgına çevirdi.

Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'ın istediği her oyuncuya teklif yapacağız

Daha birkaç gün önce 4 büyük kulübünün başkanının katılığı aldığı canlı yayında, “menajer oyununa gelmeyelim” diyerek mesajı gönderen Çebi, Elmas’ın bu sözleri sonrasında adeta savaş ilan etti.

NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Ghezzal ile görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz. Hocamızın o oyuncuyu arzu etmesi, maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'a uygun olması... Bu üç ana kriter... Galatasaray'a en iyisini katmak için uğraşıyoruz. Ghezzal transferi şu anda bitmemiş bir süreç, açıklamadıysak bitmemiş bir süreçtir." demişti.

Galatasaray'dan Ghezzal açıklamasıGalatasaray'dan Ghezzal açıklaması

AHMET NUR ÇEBİ REST ÇEKTİ!

Elmas’ın bu açıklamalarının ardından Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ’la birer görüşme yapan Çebi, kulübün profesyonellerini de bilgilendirdi.

Ezeli rakipleriyle adı anılan her oyuncu için teklif hazırlanmasını isteyen Başkan Çebi,

"Galatasaray'ın istediği herkese teklif yapacağız..." resti çekti.

Kulübün profesyonellerinin ilk etapta Larsen, Cuisance, Kurzawa, van Aanholt, Alioslki, Stanciu gibi oyuncuların menajerleri hakkında bilgi toplamaya başladı. Bu oyuncuların menajerlerinin Türkiye’deki bağlantıları ile temas kuruldu.

Ayrıca Çebi’nin, Gedson’un Galatasaray’a gitmemesi için Benfica ile pazarlıkların sonuna kadar zorlanmasını istediği bildirildi. Eğer Başkan vazgeçmezse Beşiktaş, Gedson için her seferinde Galatasaray’ın yaptığı teklifin bir tık üzerini teklif edecek.


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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
e alex teixara rossierde ve diego costada gs araya girwrse ne halt yiyeceksin ozaman.
Elinden geleni ardına koyma başkan
yaniksurat para mı var boşboş konusupda rezil olma kıskanma nolur,birgün seninde olur.

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