Ahmet Nur Çebi: Genel kurul görev verirse, gereğini yapacağız

Beşiktaş' genel kurulu öncesinde her aşamayı ayrı ayrı yaşadığını ifade eden Çebi, "İlk olarak ayın 13'ünde karar verip dilekçe vereceksiniz, aradan bir hafta geçti listemizi yapıp verdik. Tabii Beşiktaş'ın çok zorlu günleri olacak önümüzde ama Allah bunları bize nasip edecek halledeceğiz. Karışık bir yönetim kurulu listesi yapmaya çalıştım. Tecrübeli arkadaşlarım da var içlerinde onların bana verecekleri katkıya güveniyorum. Yenilerin dışarıdan gelenlerin becerilerine güveniyorum. Hayırlısı olsun bakalım biz yola çıktık eğer genel kurulda bize görev verilirse gereğini yapacağız. Tekrar tekrar söylüyorum Fenerbahçe ile rekabet ediyoruz yüzde 80 genel kurula Fenerbahçeliler geliyor, biz onların da üzerine çıkıp yüzde 90 katılımı sağlarken Beşiktaş genel kurulu hak ettiği yere gelecektir. Bu da Beşiktaş'ı daha yukarılara çekecektir" diye konuştu.

BERNA ÇEBİ: "BENCE BAŞARACAK"

Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi," Oldukça yoğun geçiyor tabii Ahmet'in günleri. Destek olmaya çalışıyoruz. Güçlü ve azimli, bence başaracak. Tecrübeli olduğu için ayrı bir güven de var tabii" dedi.