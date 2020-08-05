Ahmet Nur Çebi, Gökhan Gönül'le görüşecek

Fenerbahçe’nin harcama limitlerinde yaşadığı kriz nedeniyle Gökhan Gönül’ün, eski takımına dönme şansı da azaldı. Bu Beşiktaş’ta devam etmesini de sağlayabilir.

Başkan Ahmet Çebi bu görüşmede Siyah-Beyazlılar’ın sezonluk 500 bin euro garanti para artı maç başı prim formülünü yineleyecek ve tecrübeli oyuncudan fedakarlık isteyecek.

(AKŞAM)

