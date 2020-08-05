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Ahmet Nur Çebi, Gökhan Gönül'le görüşecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.08.2020 09:40 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe ile dirsek temasında olan Gökhan Gönül'le bugün son kez görüşüp, anlaşma zemini arayacak.

Ahmet Nur Çebi, Gökhan Gönül'le görüşecek

Fenerbahçe’nin harcama limitlerinde yaşadığı kriz nedeniyle Gökhan Gönül’ün, eski takımına dönme şansı da azaldı. Bu Beşiktaş’ta devam etmesini de sağlayabilir.

Başkan Ahmet Çebi bu görüşmede Siyah-Beyazlılar’ın sezonluk 500 bin euro garanti para artı maç başı prim formülünü yineleyecek ve tecrübeli oyuncudan fedakarlık isteyecek.

(AKŞAM)

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