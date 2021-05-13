Ahmet Nur Çebi: İzmir’e 2 kupayı almak için gidiyoruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne gelerek teknik ekip ve futbolcularla buluştu. Bayramlaşmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen başkan Ahmet Nur Çebi, burada açıklamalar yaptı. Ligin son haftasında Göztepe deplasmanında kupayı kaldırmak istediklerini ve ardından da İzmir’de Türkiye Kupası’nı kazanmak istediklerini ifade eden Çebi, takıma ve teknik direktör Sergen Yalçın'a olan güvenini yineledi. "KARAGÜMRÜK ŞAMPİYON OLMUŞ GİBİ SEVİNDİ" Bayramlarda temennilerin güzel olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, "Tabii ki bu tür dönemler çok konuşulan ve yorumlar yapılan bir dönem değil. Ancak bazı olaylara değinmek istiyorum. Birisi sevgili Karagümrüklü sporcuların maç günündeki başarılarına ve olaylara değinmek istiyorum. Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar, şartlar ne olursa olsun. İyi oynadılar ve kazandılar. Takdir etmemek mümkün değil. Her futbolcu gol attığında takla atabilir, sevinebilir. Takım halinde başardıkları için birbirlerine sarılıp sevinebilirler. Ancak soyunma odasında, yaşananlar bir kutlamayı gösteriyor. Ben de şunu belirtmek isterim ki, düşmemeyi mi başardınız, şampiyon mu oldunuz, neyi kutluyorsunuz? Bunu merak ediyorum ve bu merakımı gidermek için de ölene kadar bu işin takipçisi olacağım. Soracağım, soruşturacağım. Bu kutlamanın sebebi ne idi. Bir futbolcunun gol attıktan sonra takla atması, hocasının sevinmesi, birbirine sevinmesi çok doğal. Bunun tersini düşünmek bile istemiyorum. Ama kutlama nedenini bilmiyorum. Ben herhangi bir konu bilmiyorum, merakımı gidermek istiyorum. Bu nedenle takipçisi olacağım. Bilsem zaten söylerim. Kendileri de bunu açıklayabilirler" ifadelerini kullandı.

"MALATYA HİÇBİR ZAMAN AVERAJ TAKIMI OLMAZ" Her ne hikmetse ligin sonuna doğru gelindiğinde sürekli hoş olmayan başka şeyler konuşuluyor. Takımların mücadelelerinde müdahaleler olduğuna ilişkin sözler oluyor. Malatya, Anadolu’nun mert karakteridir. Malatyaspor hiçbir şekilde ‘averaj takımı’ olmaz. Malatya şehrinin yıllar boyu üzerinde averaj takımı yükünü taşımak istemez. Malatyaspor’un Galatasaray karşısında elinden gelenin en iyisini yapacağına şüphem yok. Malatya’nın hiçbir şekilde ‘Averaj takımı’ olarak adlandırılacağına inanmıyorum. Beşiktaşlı arkadaşlarımızın söylenenlere inanmamalarını istiyorum. Biz de önemli bir virajdayız. İzmir’e şampiyon olmak için gidiyoruz. Bu bizim hakkımız ve bu kupayı bu sene biz hak ettik. Son 2 maçı talihsizlik olarak görüyorum. Çok üzülüyoruz ama lig de çok renklendi. Tarihte bu kadar renklendiğini hatırlamıyorum. Göztepe, Türkiye’nin en önemli camialarından birisidir ve onların da, kimsenin aklında şüphe kalmayacak şekilde mücadele edeceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu. "HAKEMLERDEN EN ÇOK BİZ ZARAR GÖRDÜK" Hakem kararlarıyla ilgili de yorum yapan Çebi, "Bu sene de geçen sene de herkes hakemler tarafından mağdur edildiğini ifade eder. Ateş düştüğü yeri yakar ama en çok mağdur edilenin biz olduğumuzu söylemek istiyorum. Galatasaray maçında hakemin verdiği bir karar var hocamız da ‘Süpermen nasıl gördü’ diyor. Atiba, yarım metre içeriden çevirdi. Aut olarak gösterilen pozisyonun zararı oldu bize. Karagümrük maçında Necip’e yapılan hareketin kırmızı kart olduğunu düşünüyoruz. Buna benzer birçok şeyi üst üste koyabilirsiniz. Hakemler maalesef takdir haklarını Beşiktaş’ın karşısındaki takımlara kullandılar ve bundan da başkaları karlı çıktı. Umarız ligde şampiyon olacağımız son maçta hakemlerimizin bu tür hatalara vesile olmamalarını diliyorum. Kasıt yok ama hata yapmaya da hakları yok. ‘Hakemdir, insandır’ yok. Doktora gittiğinizde karaciğeriniz yerine böbreğinizi aldığınız zaman ‘Hatadır’ diyor musunuz?" diyerek sözlerini sürdürdü.

"HOCAMIZ BİZE MORAL VERDİ" Önlerinde sadece bir 90 dakika kaldığını ifade eden Ahmet Nur Çebi, “1 maç sonunda bu sezonun şampiyonu olacağız. Biz bu işi bitirmeye gidiyoruz. Ben buraya, takıma ve hocaya moral vermeye geliyorum ama onlar bana moral veriyor. Yönetici arkadaşlarım da bugün daha moralli. ‘Takmayın kafaya başkanım, biz 2 kupayı birden alıp geleceğiz' dediler” dedi. Sakatlıklarla ilgili olarak da konuşan Çebi, "Sakatlık, bu işin fıtratında var. Başka takımlarda ligin başında oldu, bizde de bu dönemde yaşandı. Geride kalanlar, sakatlıkları olan arkadaşlarının mücadelesini hatırlayarak mücadele edecekler" diye konuştu. Çebi, şampiyonluk konusunda da takıma her zamankinden daha fazla prim verileceğini de sözlerine ekledi. "YUSUF GÜNAY'IN BAŞKA İŞİ Mİ YOK" Beşiktaş-Karagümrük maçında yaşanan olaylar sonrasında Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay’ın yaptığı ‘Takipçisi olacağız’ açıklamasıyla ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi, “Sezon bitiminde kupayı almaya yakın, herkes bir şekilde can havliyle yanlış şeyler yapıyor. Yusuf Günay, Galatasaray camiasını temsil ediyor. Ona mı düşmüş bu işi takip etmek. Sana yakıştı mı bunu takip etmek. Yakışmış demek ki. Herhalde kendilerine tavsiyede bulunuyorlar demek ki iletişim ekibinden. Bu saatte kavganın yeri yok. Bu saatte işimiz maçı almak. Malatyaspor’un şerefiyle oynayacağını bildiğimiz için içimiz rahat” dedi.