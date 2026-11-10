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Amedspor'da Gift Orban rekor bonservisle kadroya katılıyor!

Sezon başında Hoffenheim'dan kiralık olarak Amedspor'a transfer olan Gift Orban, attığı gollerle Süper Lig'in öne çıkan oyuncuları arasına girdi. Galatasaray karşısında da fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Gift Orban

Gift Orban

NİJ Nijerya
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Amed Sportif Faaliyetler
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Amedspor'da Gift Orban rekor bonservisle kadroya katılıyor!
Burak Kavuncu

Amedspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gift Orban, kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Nijeryalı golcü için sözleşmedeki kritik madde devreye girdi.

GİFT ORBAN 11 MAÇTA 10 GOLE ULAŞTI

Amedspor da Gift Orban rekor bonservisle kadroya katılıyor! 1

Amedspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Gift Orban, Süper Lig'deki performansıyla beklentileri aşmayı başardı. Nijeryalı santrfor, Galatasaray'a karşı oynanan ve 4-3 sona eren mücadelede de gol sevinci yaşarken, ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti.

AMEDSPOR 3 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Amedspor da Gift Orban rekor bonservisle kadroya katılıyor! 2

Orban'ın kiralık sözleşmesinde yer alan şarta bağlı satın alma opsiyonu, oyuncunun performansıyla birlikte devreye girdi. Böylece Amedspor, 24 yaşındaki golcünün bonservisini 3 milyon euro karşılığında almış oldu.

KULÜP TARİHİNİN REKORUNU EGALE ETTİ

Amedspor da Gift Orban rekor bonservisle kadroya katılıyor! 3

Amedspor, sezon başında Genk'ten Yira Sor'u da 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Gift Orban için ödenecek aynı miktar, Nijeryalı futbolcuyu kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncusu konumuna taşıdı. Böylece Orban, Amedspor'un transfer rekorunu egale etti.

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Anahtar Kelimeler:
transfer amedspor Gift Orban
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