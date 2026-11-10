Amedspor'da Gift Orban rekor bonservisle kadroya katılıyor!

Amedspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gift Orban, kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Nijeryalı golcü için sözleşmedeki kritik madde devreye girdi.

GİFT ORBAN 11 MAÇTA 10 GOLE ULAŞTI

Amedspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Gift Orban, Süper Lig'deki performansıyla beklentileri aşmayı başardı. Nijeryalı santrfor, Galatasaray'a karşı oynanan ve 4-3 sona eren mücadelede de gol sevinci yaşarken, ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti.

AMEDSPOR 3 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Orban'ın kiralık sözleşmesinde yer alan şarta bağlı satın alma opsiyonu, oyuncunun performansıyla birlikte devreye girdi. Böylece Amedspor, 24 yaşındaki golcünün bonservisini 3 milyon euro karşılığında almış oldu.

KULÜP TARİHİNİN REKORUNU EGALE ETTİ

Amedspor, sezon başında Genk'ten Yira Sor'u da 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Gift Orban için ödenecek aynı miktar, Nijeryalı futbolcuyu kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncusu konumuna taşıdı. Böylece Orban, Amedspor'un transfer rekorunu egale etti.