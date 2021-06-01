Ahmet Nur Çebi, Salih Uçan transferini bitirdi!

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan, Beşiktaş ile prensip anlaşmıştı.Sözcü'de yer alan habere göre; Yıldız futbolcunun tatilini sürdürdüğü Bodrum Gündoğan'da Ahmet Nur Çebi'yle bir araya geldiği ortaya çıktı.

SENELİK 8 MİLYON TL

Çebi, Salih ile kısa bir görüşme yapıp transfer şartlarında anlaşma sağladı.Senelik 8 milyon TL'den 3 yıllık sözleşmeye 'Evet' diyen başarılı orta sahayla ilgili resmi transfer bildirimi 1-2 güne yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Avrupa'dan gelen teklifleri reddeden 27 yaşındaki orta sahanın Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı sabırsızlıkla beklediği öğrenildi.Geçen sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig ve kupada 39 maça çıkan Salih, 3 gol-7 asistle oynamış ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.



