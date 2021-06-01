Ahmet Nur Çebi, Salih Uçan transferini bitirdi!

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan, Beşiktaş ile prensip anlaşmıştı.Sözcü'de yer alan habere göre; Yıldız futbolcunun tatilini sürdürdüğü Bodrum Gündoğan'da Ahmet Nur Çebi'yle bir araya geldiği ortaya çıktı.
Çebi, Salih ile kısa bir görüşme yapıp transfer şartlarında anlaşma sağladı.Senelik 8 milyon TL'den 3 yıllık sözleşmeye 'Evet' diyen başarılı orta sahayla ilgili resmi transfer bildirimi 1-2 güne yapılacak.
Avrupa'dan gelen teklifleri reddeden 27 yaşındaki orta sahanın Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı sabırsızlıkla beklediği öğrenildi.Geçen sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig ve kupada 39 maça çıkan Salih, 3 gol-7 asistle oynamış ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
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