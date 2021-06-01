SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Ahmet Nur Çebi, Salih Uçan transferini bitirdi!

Ahmet Nur Çebi, Salih Uçan transferini bitirdi!

01.06.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salih Uçan'ın tatilini sürdürdüğü Bodrum Gündoğan'da Ahmet Nur Çebi'yle bir araya geldiği ortaya çıktı. Beşiktaş Başkanı Çebi'nin bu transferi bitirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Ahmet Nur Çebi, Salih Uçan transferini bitirdi!

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan, Beşiktaş ile prensip anlaşmıştı.Sözcü'de yer alan habere göre; Yıldız futbolcunun tatilini sürdürdüğü Bodrum Gündoğan'da Ahmet Nur Çebi'yle bir araya geldiği ortaya çıktı.

SENELİK 8 MİLYON TL

Çebi, Salih ile kısa bir görüşme yapıp transfer şartlarında anlaşma sağladı.Senelik 8 milyon TL'den 3 yıllık sözleşmeye 'Evet' diyen başarılı orta sahayla ilgili resmi transfer bildirimi 1-2 güne yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Avrupa'dan gelen teklifleri reddeden 27 yaşındaki orta sahanın Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı sabırsızlıkla beklediği öğrenildi.Geçen sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig ve kupada 39 maça çıkan Salih, 3 gol-7 asistle oynamış ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmediŞaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmedi
Süper Lig devi milli yıldızın peşinde!Süper Lig devi milli yıldızın peşinde!
Süper Lig devine müjdeSüper Lig devine müjde
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Alanyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu

Muslera isyan etti: Oynamak istemiyorum

Muslera isyan etti: Oynamak istemiyorum

Ali Koç, yeni teknik direktörü açıkladı!

Ali Koç, yeni teknik direktörü açıkladı!

Galatasaraylı yıldız Beşiktaş'a gidiyor!

Galatasaraylı yıldız Beşiktaş'a gidiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Süper Lig'i sallayacak takas!

Süper Lig'i sallayacak takas!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

Batuhan Karadeniz'den resmi Galatasaray açıklaması

Batuhan Karadeniz'den resmi Galatasaray açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.