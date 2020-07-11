Ahmet Nur Çebi: Sayıyı değiştirerek futbolcu yetişmez

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı sınırı ve altyapı gelişimi hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

"TÜRKLERİN OYNAMASI ÖRNEK OLACAKTIR"

"Sergen Yalçın'ın basın toplantısında söylediği sözlerin arkasındayım. Kaç yabancı hakkımız varsa hepsinin sahada olması lazım. Bunun dışında kafa karışıklığına gerek yok. Türk futbolcu yetiştirme konusunda rakamlar üzerinden ilerleyemeyiz. Altyapı tesisleri için gerekli yatırımlar yapılmadıktan sonra sadece sayıyı değiştirerek futbolcu yetişmez. Sahada daha fazla Türk futbolcunun oynaması, altyapıdaki genç futbolcular için de örnek teşkil edecektir. Genç futbolcular rol model olarak ağabeylerini örnek alacaktır. Bu da onların gelişimine katkı sağlar."

"SINIRLAMA YERİNE TEŞVİK VERİLEBİLİR"

"Altyapıdan futbolcu çıkarıp oynatan kulüplere de belirli kriterleri karşılaşması karşılığında prim verilebilir. Yabancı sınırlaması yerine kulüplere ekonomik açıdan teşvik verilebilir. Örneğin yerli futbolcular için ödenen ücretlerdeki vergi oranı düşürülüp, yabancı oyunculardan alınan vergi oranı yükseltilebilir."

