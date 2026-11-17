Trendyol Süper Lig ve Avrupa kulvarında yoğun bir fikstürden geçen Galatasaray'da sakatlık kervanına kaleci Uğurcan Çakır da eklendi. Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıklarının ardından milli eldivenin de A Milli Takım'da yaşadığı sakatlık sarı-kırmızılı teknik heyetin keyfini kaçırdı.

OMUZ EKLEM KAPSÜLÜNDE GERİLME TESPİT EDİLDİ

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynadığı karşılaşmanın ardından sağ omzunda ağrı hisseden ve Fransa maçı kadrosundan çıkarılan Uğurcan Çakır'ın yapılan kontrollerinde, omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edildi.

SAMSUNSPOR MAÇINDA YOK, ASTON VILLA'YA YETİŞECEK

Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan ve durumu gün gün takip edilecek olan deneyimli kalecinin, ligde oynanacak Samsunspor maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüşü için ana hedefin Aston Villa karşılaşması olduğu ifade edildi.