Ahmet Nur Çebi: Seyircili oynamayla ilgili bir adım atıldı

Futbol adına zor bir süreçten geçildiğini belirten Ahmet Nur Çebi, "Bugün olağanüstü bir genel kurul yaptık. Bu genel kurulun sonucunda Kulüpler Birliğimiz başkan adayı olarak beni gösterdi. Bu benim için onur, teşekkür ediyorum. Pandemi dönemi futbol adına zor bir süreçti. Bu süreçte görev yapan Mehmet Sepil başkanımıza, kulüplerimiz ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu'nda alacak isimleri de açıklayan Çebi, "Ali Koç, Mustafa Cengiz, Ahmet Ağaoğlu, Göksel Gümüşdağ, Mehmet Sepil, Fatih Mert, Fatih Saraç ve Süleyman Hurma ile 9 kişilik yönetim kurulumuzu oluşturduk. Önümüzdeki hafta kendi içimizde görev dağılımımızı yapacağız. Hayırlı olsun. Türk sporunun çok fazla sorunu olduğu süreçten geçtik. Bu sürecin içerisinde çözülen birçok olayımızın olduğu gibi halen çözülmeyen, bekleyen konularımızın olduğunu biliyoruz. Bu konular içerisinde en önemlisi henüz daha çıkmamış olan Spor Yasası'nda düşüncelerimizin çerçevesinde verebileceğimiz katkıların alınmış hali ile Spor Yasası'nın oluşmasına gayret göstereceğiz. Birinci hedefimiz bu. Özellikle yayıncı kuruluş ile yaşanan uzun süreli bir görüşme sürecinin tekrar bir daha başlayacağı ve başka bir şekilde yayın haklarımızdan kulüplerimizin en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacak bir görüşmelerin başlaması gerekmektedir. Özellikle vergilerimiz, kamuya olan kulüplerimizin borçlarının ve bankalara olan borçların yapılanmasının süratlenmesi ve uygun hale getirilmesi, görev alacağımız süre içerisinde görevlerimizden biri. Sonuç itibarıyla kulüplerimizin gelirlerini arttırabilecek diğer konularda da ilgili kurumlar ve kişilerle görüşmesini yapma vazifesini üzerimize aldık. İnşallah bu sorunları kısa süre içerisinde gündeme getirip çözebiliriz. Birlik ve beraberlik şeklindeki konuşmalarımızdan bütün başkanlarımızdan aldığımız enerji, mesaj şu; sahada mücadele ama perdenin diğer tarafında birlik ve beraberlik içerisinde sorunlarımızı el birliği çözmek ve gayret içerisinde olmaktır. Türk futbolu adına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.