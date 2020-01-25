Ahmet Nur Çebi, Söke Beşiktaşlılar Derneği’ni açtı

2018 yılı Aralık ayında kuruluşunu tamamlamasının ardından Söke’de faaliyetlerine başlayan Söke Beşiktaşlılar Derneği’nin açılışını Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptı.

Açılış törenine Beşiktaş taraftarı olan Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, BJK Yöneticileri Kemal Erdoğan, Bilgehan Cenk Sürmen, Hakan Dalbatan, Söke Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeleri ve Sökeli Beşiktaş taraftarları katıldı. İlk olarak dernek binasını gezen ve dernek yönetimi ile taraftarlarla bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, özellikle minik taraftarların forma imzalatma ve fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmedi.

Ardından kurdele kesimine geçildi. Elazığ’da yaşanan deprem felaketi nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleriyle sözlerine başlayan Başkan Çebi, “Beşiktaşlılık ve cemiyetçilik birlik ve beraberlik anlamına gelir. Biz BJK olarak insanların aynı renkleri paylaştığı, aynı acı ve mutlulukları paylaştığı bir kulübüz. Ama biz çok önemli ve çok eski bir kulübüz. İçinde asalet, onur ve duruş var. ’Biz kazanmak için sevmedik’ diyen bir kulübüz, diğerlerinden biraz farklıyız. Birlik ve beraberlik olmadan başarı gelmiyor. Birbirimizi daha çok sevmeli ve değer vermeliyiz. Söke dernek binamızın açılış için buradayız, çok da güzel olmuş. Hayırlı olmasını diliyorum. Bize katkı veren ve yalnız bırakmayan Söke Kaymakamımız ve Söke Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi.