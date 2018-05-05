Ahmet Nur Çebi: Türkiye’yi Avrupa’da çok iyi temsil ettik

Vodafone Park’ta gerçekleştirilen Beşiktaş'ın 2018 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda üyelerin konuşmalarının ardından tekrar söz alan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon Avrupa’da elde ettikleri başarıların gölgelenmeye çalışıldığını belirtti.

“Etrafta bizimle uğraşanlar var”

Beşiktaş Divan Kurulu’nda yer alan üyelerin birbirlerine saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşması gerektiğini belirten Çebi, “Divan kurulunun en büyük özelliği istişare yapılmasıdır. Birbirimize sevgi ve saygımızı muhafaza etme zorunluluğumuz var. Etrafta zaten bizimle uğraşanlar var. Bir de biz kendi içimizde bu tür davranışlar içinde olursak yol alamayız. Bizim birbirimize sevgi ve saygılı olmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Avrupa’da göstermiş olduğumuz başarı her şeyden daha üstün”

Siyah-beyazlı takımın bu sezon Türkiye’yi Avrupa sahnesinde en iyi şekilde temsil ettiğine dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş olarak sezonu henüz kapamadık. Ancak şunu unutmayalım; bu sezon çok iyi bir şekilde Türkiye’yi Avrupa’da temsil ettik. Bizden daha iyi temsil eden şu ana kadar olmadı. Baktığınızda Beşiktaş’ın büyüklüğünü hissedeceksinizdir. Beşiktaş’ın bu sene Avrupa’da göstermiş olduğu başarı her şeyden daha üstündür. Bundan bizi uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu tuzağa düşmeyelim” şeklinde konuştu.