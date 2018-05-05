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Ahmet Nur Çebi: Türkiye’yi Avrupa’da çok iyi temsil ettik

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

Camia olarak sezonu henüz kapamadıklarına dikkat çeken Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bu sezon çok iyi bir şekilde Türkiye’yi Avrupa’da temsil ettik. Bizden daha iyi temsil eden şu ana kadar olmadı” dedi.

Ahmet Nur Çebi: Türkiye’yi Avrupa’da çok iyi temsil ettik

Vodafone Park’ta gerçekleştirilen Beşiktaş'ın 2018 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda üyelerin konuşmalarının ardından tekrar söz alan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon Avrupa’da elde ettikleri başarıların gölgelenmeye çalışıldığını belirtti.

“Etrafta bizimle uğraşanlar var”
Beşiktaş Divan Kurulu’nda yer alan üyelerin birbirlerine saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşması gerektiğini belirten Çebi, “Divan kurulunun en büyük özelliği istişare yapılmasıdır. Birbirimize sevgi ve saygımızı muhafaza etme zorunluluğumuz var. Etrafta zaten bizimle uğraşanlar var. Bir de biz kendi içimizde bu tür davranışlar içinde olursak yol alamayız. Bizim birbirimize sevgi ve saygılı olmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Avrupa’da göstermiş olduğumuz başarı her şeyden daha üstün”
Siyah-beyazlı takımın bu sezon Türkiye’yi Avrupa sahnesinde en iyi şekilde temsil ettiğine dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş olarak sezonu henüz kapamadık. Ancak şunu unutmayalım; bu sezon çok iyi bir şekilde Türkiye’yi Avrupa’da temsil ettik. Bizden daha iyi temsil eden şu ana kadar olmadı. Baktığınızda Beşiktaş’ın büyüklüğünü hissedeceksinizdir. Beşiktaş’ın bu sene Avrupa’da göstermiş olduğu başarı her şeyden daha üstündür. Bundan bizi uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu tuzağa düşmeyelim” şeklinde konuştu.

“Bizler rakiplerimize saygı duyalım”

Türk futbolunda marka değerinin önemine dikkat çeken Çebi, şöyle konuştu:

“Türk futbolunun giderlerinin aşağı düşürülmesi için gelirlerinin arttırılması gerekiyor. Bunun için de marka değerimizin yukarı çıkması gerekiyor. Türkiye’de marka değeri yukarı çıkmadıkça bundan Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor da herkes zarar görecektir. Bazı yöneticilerin ortaya çıkarmış olduğu kötü atmosfer nedeniyle Türk futbolu zarar görmektedir. Dolayısıyla bizler ‘Efendi Beşiktaş’ olmaya devam edelim. Bizler rakiplerimize saygı duyalım ve mücadelemizi sahada yapacağımızı kendilerine hissettirelim.”

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş ahmet nur çebi

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