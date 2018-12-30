Ahmet Oğuz'dan Beşiktaş açıklaması

İlk devreyi 41 puanla lider tamamlayan başkent temsilcisinin önemli isimlerinden Ahmet Oğuz, "İlk yarıyı güzel bitirdik. Takımda kesinlikle rehavet yok. Gerçekten kaliteli bir ekibiz. İllaki bizi zorlayacak takımlar olacak ama ancak bireysel hatalardan dolayı yenilebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

AA muhabirine açıklamada bulunan kırmızı-siyahlı oyunculardan Ahmet Oğuz, Gençlerbirliği'nin altyapısından yetiştiğini vurgulayarak, "Geçen sezon küme düşerek büyük bir üzüntü yaşadık. Gençlerbirliği taraftarını, ailesini hayal kırıklığına uğrattık. Bu takımı Süper Lig'e çıkarmak bizim boynumuzun borcu." diye konuştu.

İsmi Beşiktaş ile anılan Ahmet, transfer haberlerine ilişkin ise, "Gençlerbirliği'nde kaptanlığa kadar yükselmiş bir futbolcuyum. Çocukluğumda bu tesislere gelip gitmeye başladım. Buradan bir gün başka takıma gitmek için çıkarsam, ancak başkanımız Murat Cavcav'ın izniyle, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olacaktır. Bana şu ana kadar ulaşan bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Mert: "Mağlubiyetler bizi tekrar kendimize getirdi"

Gençlerbirliği altyapısından yetişen bir diğer futbolcu Yıldırım Mert Çetin, ilk devre takım halinde kalitelerini sahaya yansıttıklarını vurgulayarak, "En kısa sürede matematiksel olarak şampiyonluğumuzu ilan edip, Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

Sezona galibiyet serisiyle başladıklarını hatırlatan Yıldırım Mert, "8'de 8 yaptık. İlk 11 haftayı 10 galibiyet ve 1 beraberlikle geçtik. Ardından iki maç kaybettik ama buna 'iş kazası' diyebiliriz. Mağlubiyetler bizi tekrar kendimize getirdi. Devreyi güzel noktaladık. İkinci yarıya da bir seriyle başlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.