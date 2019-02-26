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Ahmet Taşyürek: Hayal ötesi bir şey yaşıyoruz

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 26.02.2019 23:09 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası’nda adını yarı finale yazdıran Ümraniyespor’da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, “Trabzonspor gibi bir camia karşısında galip gelmek taktiksel olarak anlatılacak bir şey değil. Hayal ötesi bir şey yaşıyoruz” dedi.

Ahmet Taşyürek: Hayal ötesi bir şey yaşıyoruz

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Trabzonspor’u 3-1’lik skorla geçerek adını yarı finale yazdıran Ümraniyespor’da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek basın toplantısında konuştu. Trabzonspor gibi bir camia karşısında kazandıkları için son derece mutlu olduklarını belirten Taşyürek, “Maça 15 dakika çok kötü başladık. Oyunu ele aldığımız anda golü yedik. Rakibimiz bizden çok üstün ve kaliteli bir takım. Maçın kırıma anı Yusuf’un sakatlanarak oyundan çıkmasıydı. Ondan sonra istediklerimiz daha rahat yaptık. Böyle bir takım ve camia karşısında galip gelmek taktiksel olarak anlatacak bir şey değil. Çok mutluyuz” dedi.

Taşyürek 'bir sonraki turda rakip olarak kimi istersiniz' sorusuna ise, “Tercih hakkımız yok. Rüyalar görürken toz pembe olsun, şu olsun bu olsun diyemeyiz. Hayal ötesi bir şey yaşıyoruz. Bundan sonra bir yorum ve seçenek sunmayı doğru bulmuyorum” yanıtını verdi.

RECEP YOĞURTÇU: TARİHE TEKRAR BİR NOT DÜŞTÜK

Ziraat Türkiye Kupası’nda adını yarı finale yazdıran Ümraniyespor’da Başkan Recep Yoğurtçu İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Turu geçmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Yoğurtçu, “Ümraniye’mizin tarihine tekrar bir not daha düştük. Bir önceki turda da Fenerbahçe’yi hem içeride hem dışarıda mağlup ederek turu geçtik. Burada da Trabzonspor’u 3-1'lik net skorlara eleyerek, turu geçmenin gururunu yaşıyoruz. Ümraniye halkına hayırlı olsun. Her zaman söylüyorum. Büyük konuşmayı sevmiyorum. Bir sonraki turda kim gelirse gelsin çıkıp oynayacağız” dedi.

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