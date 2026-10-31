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Göztepe yenilgisi bardağı taşırdı! Fenerbahçe'de taraftardan olay tepki: 'Yönetim istifa'

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertlilerde maçın ardından tribünlerden yükselen sesler gündeme damga vurdu.

Göztepe yenilgisi bardağı taşırdı! Fenerbahçe'de taraftardan olay tepki: 'Yönetim istifa'
Burak Kavuncu

Göztepe karşısında aldığı mağlubiyetle üst üste ikinci kez sahadan puansız ayrılan Fenerbahçe'de tribünlerin tepkisi yükseldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın ardından yönetimi hedef alan tezahüratlarda bulundu.

KADIKÖY'DE 'YÖNETİM İSTİFA' TEZAHÜRATLARI

Göztepe yenilgisi bardağı taşırdı! Fenerbahçe de taraftardan olay tepki: Yönetim istifa 1

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 45+1. dakikada Guendouzi'nin golüyle öne geçti. Ancak ikinci yarıda Armstrong'un 76. dakikadaki golüyle eşitliği yakalayan konuk ekip, 78. dakikada Henrique'nin kaydettiği golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe'de taraftarlar, alınan sonucun ardından yönetime tepki gösterdi. Sarı-lacivertli tribünlerden "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi.

GALATASARAY İLE PUAN FARKI 9'A ÇIKTI

Göztepe yenilgisi bardağı taşırdı! Fenerbahçe de taraftardan olay tepki: Yönetim istifa 2

Göztepe karşısında yaşanan puan kaybı, Fenerbahçe'nin zirve yarışındaki durumunu da etkiledi. Sarı-lacivertliler ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.

Kadıköy'de yaşanan mağlubiyetin ardından hem yönetim hem de takım üzerindeki baskı artarken, taraftarların tepkisi maçın en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.

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OYUNCULAR ISLIKLANDI!

Göztepe yenilgisi bardağı taşırdı! Fenerbahçe de taraftardan olay tepki: Yönetim istifa 3

Göztepe karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolcular da tribünlerin tepkisinden nasibini aldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-lacivertli taraftarlar, sahadaki oyuncuları ıslıklarla protesto etti. Kadıköy'de yükselen ıslık sesleri, takımın son haftalardaki performansına yönelik tepkilerin sahaya da yansıdığını gösterdi.

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Göztepe Göztepe

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Aziz Yıldırım Göztepe fenerbahçe
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