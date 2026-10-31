Göztepe yenilgisi bardağı taşırdı! Fenerbahçe'de taraftardan olay tepki: 'Yönetim istifa'

Göztepe karşısında aldığı mağlubiyetle üst üste ikinci kez sahadan puansız ayrılan Fenerbahçe'de tribünlerin tepkisi yükseldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın ardından yönetimi hedef alan tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarından “Yönetim istifa” tezahüratları https://t.co/8elegHsVOI — Mynet (@mynet) October 31, 2026

KADIKÖY'DE 'YÖNETİM İSTİFA' TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 45+1. dakikada Guendouzi'nin golüyle öne geçti. Ancak ikinci yarıda Armstrong'un 76. dakikadaki golüyle eşitliği yakalayan konuk ekip, 78. dakikada Henrique'nin kaydettiği golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe'de taraftarlar, alınan sonucun ardından yönetime tepki gösterdi. Sarı-lacivertli tribünlerden "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi.

GALATASARAY İLE PUAN FARKI 9'A ÇIKTI

Göztepe karşısında yaşanan puan kaybı, Fenerbahçe'nin zirve yarışındaki durumunu da etkiledi. Sarı-lacivertliler ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.

Kadıköy'de yaşanan mağlubiyetin ardından hem yönetim hem de takım üzerindeki baskı artarken, taraftarların tepkisi maçın en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.

OYUNCULAR ISLIKLANDI!

Göztepe karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolcular da tribünlerin tepkisinden nasibini aldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-lacivertli taraftarlar, sahadaki oyuncuları ıslıklarla protesto etti. Kadıköy'de yükselen ıslık sesleri, takımın son haftalardaki performansına yönelik tepkilerin sahaya da yansıdığını gösterdi.