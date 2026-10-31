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Serdar Ali Çelikler'den olay Aziz Yıldırım çıkışı: "Tarih olmuştur"

Göztepe mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali ve kulübün geleceği spor kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Serdar Ali Çelikler'in Aziz Yıldırım ve sarı-lacivertli kulübün olası yeni yapılanması hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Serdar Ali Çelikler'den olay Aziz Yıldırım çıkışı: "Tarih olmuştur"
Burak Kavuncu

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyetinin ardından yaptığı değerlendirmelerde Aziz Yıldırım'ı hedef alan sert ifadeler kullandı. Yıldırım döneminin sona erdiğini savunan Çelikler, başkanın kulüpteki etkisine ilişkin dikkat çeken sözler sarf ederek Fenerbahçe'nin yeni bir yönetim ve yapılanmayla yola devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSI YOK DENECEK KADAR AZ"

Serdar Ali Çelikler den olay Aziz Yıldırım çıkışı: "Tarih olmuştur" 1

Fenerbahçe'nin ligdeki konumunu değerlendiren Onur Tuğrul, sarı-lacivertli ekibin 10. hafta itibarıyla 9 puan geride ve 5. sırada bulunduğuna dikkat çekti.

Metin Tekin ise Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimaline ilişkin, "Maalesef bunu söylemek Fenerbahçe kimliğine ama bundan sonra şampiyonluktaki şansı yok denecek kadar az" ifadelerini kullandı.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: "FENERBAHÇE HAVLU ATTI"

Serdar Ali Çelikler den olay Aziz Yıldırım çıkışı: "Tarih olmuştur" 2

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki durumunu değerlendirirken oldukça sert konuştu. Çelikler, "Havlu attılar. Fenerbahçe için iyi bir şeydir havlu atması, Azizbahçe için iflastır" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün yeni bir yapılanmaya gitmesi için bu sürecin fırsat olabileceğini savunan Çelikler, Fenerbahçe'nin uzun zaman sonra gelecek sezon yeni bir başkan ve yeni bir yapılanmayla yola devam edebileceğini dile getirdi.

"AZİZ YILDIRIM DEVRİ BİTMİŞTİR"

Serdar Ali Çelikler den olay Aziz Yıldırım çıkışı: "Tarih olmuştur" 3

Aziz Yıldırım hakkında da değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, başkanın kulüpteki etkisinin sona erdiğini savundu. Çelikler, "Aziz Yıldırım bugünden itibaren silinmiştir. Aziz Yıldırım tarihe geçecek bir başkanken tarih olmuştur" ifadelerini kullandı.

Çelikler, Yıldırım'ın geçmişte Ali Koç ve Sadettin Saran'a yönelik tavrını da eleştirerek, "Ali Koç'u aşağıladı, Sadettin Saran'ı aşağıladı, 'tek reis var o da benim' dedi. Fenerbahçe değil, Azizbahçe kaybetti. Kasım ayında havlu attık" diye konuştu.

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"AYKUT KOCAMAN DA GELECEK, GELİNCE O DA BİTECEK"

Serdar Ali Çelikler den olay Aziz Yıldırım çıkışı: "Tarih olmuştur" 4

Fenerbahçe'de olası teknik direktör yapılanmasına da değinen Çelikler, Aykut Kocaman'ın yeniden gündeme gelebileceğini belirtti. Ünlü yorumcu, "Bence Aykut Kocaman da gelecek. Gelince o da bitecek! Fenerbahçe temizleniyor, o gözle bakıyorum" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

Çelikler ayrıca, "Aziz Yıldırım'ın paltosundan çıkan hiç kimsenin Fenerbahçe'de işi olmayacak bu saatten sonra" ifadelerini kullanarak kulüpte yeni bir dönemin başlaması gerektiğini savundu.

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