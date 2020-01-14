Ahmet Ümit, okurlarıyla "Şark Ekspresinde Cinayet" filmini izledi

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi 75. Yıl Buluşmaları kapsamında Türk polisiye edebiyatı yazarlarından Ahmet Ümit, Agatha Christie'nin dünyaca ünlü aynı adlı romanından uyarlanan "Şark Ekspresinde Cinayet" filmini okurlarıyla izledi.

Film, Yapı Kredi Loca'da Tasty Cinema tarafından tat, koku ve dokunma gibi çoklu duyusal deneyimle gösterildi.

Gösterinin ardından yazar Ahmet Ümit, film, polisiye romanlar ve sinema üzerine kısa bir söyleşi yaptı.

Ümit, "Şark Ekspresinde Cinayet" romanının Agatha Christie'nin diğer romanlarından farklı olduğuna dikkati çekerek, "Onun romanlarında cinayetin kendisi okuyucuda trajik duygular oluşturmaz. Bu romanda cinayete neden olan olay başlı başına bir trajedi ve intikamı da gerçekten trajik bir şekilde gerçekleşiyor. Üzülmeye başlıyoruz ve acılarını hissediyoruz." dedi.

Ümit, Agatha Christie'nin polisiye roman yazma macerasının kız kardeşiyle girdiği bir iddiayla başladığını belirterek, kendisinin 80'e yakın roman yazmış çok üretken ve en çok okunan yazarlardan olduğunu söyledi.