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Ahmet Ürkmezgil: Fikret Orman'ın telefonları kapalı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.09.2019 22:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, 4-1 kaybettikleri Trabzonspor maçı sonrası konuştu. Ürkmezgil, "Biz de şoka girdik. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Fikret Orman ile görüşmedim. Telefonları genelde kapalı şu aralar" dedi.

Ahmet Ürkmezgil: Fikret Orman'ın telefonları kapalı

4-1 kaybedilen karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ahmet Ürkmezgil, ligde kötü bir yerde bulunduklarına dikkati çekerek, "Kötü bir sıralama, bugün de maç çok kötü. Hiçbirimizin beklemediği, bu hafta çok motive olup, iyi netice alacağımızı umduğumuz bir maçtı. Ancak futbolda böyle şeyler oluyor. Üzgünüz. Burada sizlerden kaçmamak için mikrofonların karşısına çıktım. Çünkü biz de şoka girdik. Söylenecek çok fazla bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞMEDİM"
Müsabaka sonrası teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşüp görüşmediği yönündeki soru üzerine Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Hayır görüşmedim. Onun da ruh hali en az benimki kadardır. Hafta içinde çok beraber oldum. Çok motive olduğunu, bu maça çok inançlı geldiğini biliyorum. Dolayısıyla şu anda konuşmanın hiçbir anlamı yok. Sağlıklı olmaz zaten. Haftaya başkanımız ve yönetim kurulu kendisiyle görüşecektir. Geceyi bir geçirip, yarını görelim. Başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla bir araya gelip, değerlendirmesini yapalım."

"BAŞKANIN TELEFONLARI GENELDE KAPALI ŞU ARALAR"
Görevi bırakacağını açıklayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la da maçtan sonra görüşmediklerini aktaran Ürkmezgil, "Telefonları genelde şu aralar kapalı. Bu nedenle kendisine telefonla ulaşıp, 'Ne yapacağız?' diyecek halimiz yok. Onun da mutlaka ruh hali benimki gibidir." diye konuştu.

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