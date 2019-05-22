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Ahmet Ürkmezgil: Ryan Babel Galatasaray'a hayırlı olsun

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.05.2019 10:13 | Son Güncelleme

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, "Şampiyonluk yarışında 3-4 favori takım vardı ve bunlardan birisi de Beşiktaş'tı. O anlamda da çekişme yaşandı. Güzel bir lig geçti ve şampiyon olan takıma da başarılar diliyoruz. Diğer takımlarımıza da yeni sezon için başarılar dilerim" dedi. Ahmet Ürkmezgil ayrıca, Galatasaray'a Ryan Babel transferinin hayırlı olmasını diledi.

Ahmet Ürkmezgil: Ryan Babel Galatasaray'a hayırlı olsun

Ahmet Ürkmezgil, sezon değerlendirmesinden, yeni sezon hedeflerine, teknik direktör arayışlarından transfere kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'A BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, Sezon değerlendirmesi yaparken, "Güzel bir lig oldu. Bir takım yenilikler oldu. Bunlardan en önemlisi VAR'dı. Günahıyla ve sevabıyla bir alışma dönemi geçti. Düşünüldüğü kadar maalesef fayda getirmedi. Bu bir yenilikti ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir hadiseydi. Bizde belki de tam randımanlı olmadı ama lig maçları çekişmeli geçti. Son haftaya kadar çekişmeli ve hala bir düşme tehlikesi olan takımların netleşmediği bir lig yaşadık. Şampiyonluk yarışında 3-4 favori takım vardı ve bunlardan birisi de Beşiktaş'tı. O anlamda da çekişme yaşandı. Güzel bir lig geçti ve şampiyon olan takıma da başarılar diliyoruz. Diğer takımlarımıza da yeni sezon için başarılar dilerim. Düşen takımların da yeniden Süper Lig'e dönmesini diliyoruz" diye konuştu.

"TEKNİK DİREKTÖR ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Teknik direktör seçimi konusunda sezon sonunu beklediklerini belirten Ürkmezgil, "Biz prensip olarak kendi hocamız görevdeyken ve diğer hocalar da kendi takımlarının başındayken, şampiyonluk iddiamız da sürerken bu işlerin içinde olamazdık. Bundan sonra o çalışmalara da başlayacağız" dedi.

"GİDECEK OYUNCULAR İÇİN NET KARAR YOK"

Transfer çalışmaları olduğuna değinen Ürkmezgil, "Bütün raporların toplanması lazım. Teknik direktör olayı belli olsun, gidecek ve kalacak oyuncular konusunda tabii ki bir kanaat var ama netleşmiş bir durum yok" şeklinde konuştu.

"GELECEK YIL FARKLI OLACAK"

Yeni sezonun daha çekişmeli geçeceğini dile getiren Ürkmezgil, "Önümüzdeki yıl çok farklı geçecek. Fenerbahçe'nin yarıştan erken kopmasıyla oluşan bir eksiklik vardı ve her zaman hissedildi, Trabzonspor bu yarışın içine geç girdi. Önümüzdeki sene yeni bir federasyon olacak o manada da yenilik söz konusu. VAR'ın da daha çok oturacağını düşünerek daha kaliteli, daha güzel ve daha çekişmeli bir lig olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

"BABEL GALATASARAY'A HAYIRLI OLSUN"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel ile ilgili bir girişimlerinin olmadığını söyleyen Ürkmezgil, "Hayır, bir girişimimiz olmadı. Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun. Bizim yolladığımız bir oyuncu için bir yıl sonra böyle bir davranışımız zaten olamazdı. Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

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