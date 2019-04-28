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Ahmet Ürkmezgil: Şampiyonluk yarışı son ana kadar sürecektir

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.04.2019 22:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, 4-1 kazanılan Ankaragücü maçının ardından konuştu. Derbiyi kazananın avantaj sağlayacağını söyleyen Ürkmezgil, “Yine de yarış son haftaya kadar devam edecektir” dedi.

Ahmet Ürkmezgil: Şampiyonluk yarışı son ana kadar sürecektir

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlıların 4-1 kazandığı Ankaragücü karşılaşması sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başakşehir’in Göztepe karşısında mağlup olması sonrasında ligde stres seviyesinin daha da yükseldiğine dikkat çeken Ürkmezgil, “Başakşehir’in puan kaybından sonra ister istemez daha da ortamda stres arttı. Ankaragücü çok iyi bir rakip çok koşan bir takım. Dolayısıyla net bir galibiyet oldu. Puan açısından olduğu kadar moral açısından da çok iyi bir galibiyet oldu. İnşallah böyle devam eder” dedi.

"SON ANA KADAR DEVAM EDECEKTİR"

Beşiktaşlı taraftarların son 2 haftada yaptığı ince hesaplamaların yönetim tarafından yapılıp yapılmadığı sorusunu yanıtlayan Ürkmezgil, “Hesap makinesi işi hocanın işi, bizim işim değil. Biz hesap makinesini para bulmak için yapıyoruz” diye konuştu.

Son olarak Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan Ürkmezgil, “Önemli bir derbi, 6 puanlık bir maç. Başakşehir’i ve arkadan gelen Trabzonspor’u da ilgilendiren bir maç. Ama şu anda puanların geldiği durum itibariyle, kaybeden açısından her şeyin sonunun olacağı bir durum olmaktan çıktı bu maç. Ben bunu hep söylüyorum, yarış son ana kadar devam edecektir. Ama tabii ki derbide 3 puanı alan için avantaj olacaktır” açıklamasını yaptı.

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