Ahmetcan Kaplan kimdir? Trabzonspor oyuncusu Ahmetcan Kaplan nereli ve kaç yaşında, Ajax'a mı transfer oldu?

Ahmetcan Kaplan 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. 19 yaşındaki genç futbolcu merak konusu oldu. Vatandaşlar internette "Ahmetcan Kaplan kimdir?", "Trabzonspor oyuncusu Ahmetcan Kaplan Ajax'a mı transfer oldu?" sdoru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

AHMETCAN KAPLAN KİMDİR?

Ahmetcan Kaplan, 16 Ocak 2003 yılında Trabzon'da doğdu.

Ahmetcan Kaplan, 1.89 boyundadır ve stoper mevkiindedir. Sol ayağını kullanan genç oyuncu aynı zamanda önlibero mevkisinde de görev yapabilmektedir.

AHMETCAN KAPLAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerine 1 Temmuz 2018 tarihinde Trabzonspor alt kadrosunda forma giyerek başlayan futbolcu, ardından Trabzonspor U16 takımına geçmiştir.

22 Ocak 2019 tarihinde Trabzonspor U17 takımına, 4 Ağustos 2020 tarihinde Trabzonspor U19 takımına ve 11 Kasım 2020 tarihinde Trabzonspor ile üç yıllık anlaşma imzadıktan sonra, Trabzonspor U19 takımında forma giymeye başlamıştır.

18 yaşındaki futbolcu ilk kez geçtiğimiz sezon Alanyaspor karşısında Süper Lig'de Trabzonspor forması giymiştir.

Trabzonspor formasıyla 22 resmi maçta boy gösteren ve performansıyla dikkat çeken genç stoper, bu maçlarda 2 gol atarken, 1 de asist yapmıştır.

AHMETCAN KAPLAN AJAX'A MI TRANSFER OLDU?

Ajax, Trabzonspor’un 19 yaşındaki genç stoperi Ahmetcan Kaplan’ı kadrosuna kattı.

Trabzonspor'la 1 lig, 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan 19 yaşındaki genç futbolcu için Ajax 10 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 15 pay ödeyecek.

Ahmetcan Kaplan, Hollanda'ya giderek sağlık kontrollerinden geçirilecek ve Amsterdam ekibiyle 5 senelik sözleşme imzalayacak.

