YEMEK

Ahşap şiş Adana kebabına lezzet kattı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.09.2019 16:03 | Son Güncelleme

Adana kebabını özel tasarımla ahşap şişlerde pişiren kebapçı, farklı tadı ve sunumuyla öne çıkan ürününü 4-6 Ekim'de düzenlenecek 3. Lezzet Festivali'nde beğeniye sunacak.

Kentte yaklaşık 35 yıldır kebapçılık yapan Mustafa Dağoğlu, mesleğine başladığı yıllarda "tasarruf" amacıyla ahşaptan şişlere takarak yaptığı ürününü yeniden hayata geçirmek için çalışma başlattı. Dağoğlu, birçok farklı ahşaptan denediği ancak koku ve lezzet sıkıntısından dolayı başarılı olamadığı projesinde, yurt dışından getirttiği bir ağacın uygun olduğunu belirledi.

Boya veya cila gibi herhangi bir kimyasal madde kullanmadan, özel olarak üretilen ahşap şişlere, zırhla çektiği kıymasını takan Dağoğlu, istediği lezzete ulaştı. Dağoğlu, "Ağaçta Adana kebap" adını verdiği ürününü kentte 4-6 Ekim'de düzenlenecek Adana Lezzet Festivali'nde vatandaşın beğenisine sunmayı, ardından şubesinde satışa çıkarmayı planlıyor.

BU HALİYLE DAHA LEZZETLİ OLUYOR

Mustafa Dağoğlu yaptığı açıklamada, 1980'li yıllardan bu yana kebapçılık yaptığını söyledi. Adana'nın çok farklı yerlerinde bu zamana kadar bu işi devam ettirdiğini anlatan Dağoğlu, şöyle konuştu:

"Keresteciler Sitesi'nde kebap tablam olduğu yıllarda şiş bulamayınca kebabı ağaca taktık ve öyle devam ettik. Ondan sonra da demir şişlere devam ettik. Şimdi yeniden ağaca Adana kebap takmaya başlıyoruz çünkü bu haliyle daha lezzetli oluyor, özel bir ağaçtan yapıyoruz şişleri. Etlerimiz kuzu eti, kendi üretimimiz el kıyması yapıyoruz. Ağaçta Adana kebabında etin suyu içinde kalıyor ve ürün daha lezzetli oluyor."

Dağoğlu, ürün denemelerinde başarılı olduklarını ve istedikleri lezzeti yakaladıklarını ifade ederek "İnşallah, Adana Lezzet Festivali'nde bu lezzeti vatandaşa sunacağız. Sonrasında da şubemizde satışa çıkaracağız." diye konuştu.

Yanmayan ahşap şişleri ürettikleri ham maddeyi yurt dışından getirdiklerini belirten Dağoğlu, Adana kebabının lezzetine lezzet kattıklarını kaydetti.

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