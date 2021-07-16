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  4. Ahu Tuğba kızının lüks otomobilini çöpe attı! İlginç paylaşım dikkat çekti

Ahu Tuğba kızının lüks otomobilini çöpe attı! İlginç paylaşım dikkat çekti

16.07.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ahu Tuğba son olarak kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attığı anları paylaştı.

Yeşilçam'da fırtınalar estiren ve en cesur isimlerden birisi olarak gösterilen Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medyada gündelik hayatından paylaşımlar yapıyor. Tuğba bazen de kızıyla fotoğraflarını paylaşıyor.

Miami'de yaşayan Ahu Tuğba zaman zaman oradaki sağlık sistemini ve gündelik hayattaki bazı işleyişleri de eleştiriyor. Ahu Tuğba son paylaşımıyla dikkat çekti. Tuğba kızının otomobilinin içinden çektiği videoyu paylaştı ve "Buradaki tamirci adi altında hiç bir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda" dedi.

Ekran Alıntısı

Bu ilginç anlar sosyal medyaya damga vurdu.

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Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba kızının pozlarını da geçtiğimiz günlerde paylaşmış ve "Vampirella saçını seviyor. Benim kızım tatlı bir tavşan. Kendi saçını boyamış... Ah çok çabuk büyüyorlar... Kızımm Anjelique..." notunu düşmüştü.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gelmissin 70 yasina, suratin haritaya donmus hala dikkat cekme cabasinda misin ahu hanim?
Çok biliyordun sen tamir etseydin! Emeğe saygılı ol. Millet senin gibi yutdışından arab getirmiyor tamirciler ne yapsın! Olmuyosa atacan yenisini alıcan!

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