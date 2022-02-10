MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan kimdir, ne iş yapıyor? Meriç Erkan'ın yeni adı Mahmut Erkan oldu

Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan kimdir, ne iş yapıyor? Meriç Erkan'ın yeni adı Mahmut Erkan oldu

10.02.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan yaptığı açıklamanın ardından gündem oldu. Meriç Erkan adını değiştirdiğini açıkladı. Meriç Erkan'ın yeni adı Mahmut Erkan oldu Peki Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan kimdir, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan kimdir, ne iş yapıyor? Meriç Erkan'ın yeni adı Mahmut Erkan oldu

Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan cübbe ve sarık giyerek adını değiştirdiğini açıkladı. İsmini ve yaşam tarzını değiştirdiğini söyleyen Meriç Erkan yeni adının Mahmut Erkan olduğunu açıkladı. Bu kapsamda Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan kimdir, ne iş yapıyor? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Meriç Erkan'ın yeni adı neden Mahmut Erkan oldu? Meriç Erkan'ın hayatı ile biyografisi ve isim değiştirmesine ilişkin detaylar haberimizde.

Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan'ın yeni adı Mahmut Erkan oldu

AHU TUĞBA'NIN ESKİ SEVGİLİSİ MERİÇ ERKAN KİMDİR?

Meriç Erkan, 2 Temmuz 1969 tarihinde Samsun’da dünyaya geldi. İlköğretimini de Samsun'da tamamlayan Meriç Erkan, 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun oldu.Meriç Erkan, ardından birçok ajansta modellik yapmaya başladı.

Meriç Erkan, Kuşum Aydın'ın sunduğu programla dikkatleri çekmiştir. Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ile bilinen Meriç Erkan, "Esra Erol’da” programına da katılmıştır. Bu programdan olaylı bir şekilde ayrılan Meriç Erkan, program hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu.

Meriç Erkan, yaşadığı büyük aşktan sonra inzivaya çekildi ve ekranlarda yer almadı.

Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan'ın yeni adı Mahmut Erkan oldu

MERİÇ ERKAN NE İŞ YAPIYOR?

Meriç Erkan zaman zaman yaptığı program sunuculuğu ile adından söz ettimiştir. Daha öncesinde katıldığı reality şovlarla bilinen ve bu sayede televizyon yöneticilerinin dikkatini çeken Meriç Erkan, sık sık magazinde gündem olmaktadır. Öte yandan bu hayatı bırakıp dindar olduğunu ifade eden Meriç Erkan'ın son hali görenleri şaşırttı.

Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan'ın yeni adı Mahmut Erkan oldu

MERİÇ ERKAN'IN YENİ ADI MAHMUT ERKAN OLDU

Meriç Erkan, cübbe ve sarık giyerek adını değiştirdiğini açıkladı.

Meriç Erkan'ın yeni adı Mahmut Erkan Oldu.

Meriç Erkan açıklamasında "Bu bir konsept değil. Başka bir şey. Rabbimle aramdaki hesaplaşma. Bütün her şeye tövbe edip bambaşka bir hayata geçtim.Mahmut Erkan olarak doğmak ve böyle yaşamak isterdim. Pişman olacağınız şeyleri yapmayın. Rabbime sığındım." ifadelerini kullandı.

Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan'ın yeni adı Mahmut Erkan oldu

MERİÇ ERKAN SON HALİ

Meriç Erkan bu sefer yeni tarzıyla adından söz ettirdi. Kaatıldığı reality show programlarında yer aldığı dönemlerde magazin programlarında sık sık ele alınan Meriç Erkan ‘evlilik programlarına katılmayacağını söylemişti. Meriç Erkan artık ‘Mahmut’ adı ile hayatına devam edeceğini açıkladı.

İşte Meriç Erkan'ın son hali:

Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan'ın yeni adı Mahmut Erkan oldu

Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan'ın yeni adı Mahmut Erkan oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meriç Erkan'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı!Meriç Erkan'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı!
Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmişBergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş
Survivor'da diskalifiye mi olacak? "Bu kabul edilebilir değil"Survivor'da diskalifiye mi olacak? "Bu kabul edilebilir değil"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşsizlik maaşları asgari ücreti geçti! En yüksek...

İşsizlik maaşları asgari ücreti geçti! En yüksek...

Mustafa Sandal elektrik faturası paylaştı ve çağrı yaptı

Mustafa Sandal elektrik faturası paylaştı ve çağrı yaptı

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Meteorolojiden çok sayıda il için yoğun kar ve yağış uyarısı!

Meteorolojiden çok sayıda il için yoğun kar ve yağış uyarısı!

Survivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklif

Survivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklif

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

İlginizi Çekebilir

Ayetli paylaşımı dikkat çekti! "Çok içiyor" denilmişti

Ayetli paylaşımı dikkat çekti! "Çok içiyor" denilmişti

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Aşının mucidi konuştu! Pandemiyi bitirmenin formülünü verdi

Aşının mucidi konuştu! Pandemiyi bitirmenin formülünü verdi

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.