Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan kimdir, ne iş yapıyor? Meriç Erkan'ın yeni adı Mahmut Erkan oldu

Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan cübbe ve sarık giyerek adını değiştirdiğini açıkladı. İsmini ve yaşam tarzını değiştirdiğini söyleyen Meriç Erkan yeni adının Mahmut Erkan olduğunu açıkladı. Bu kapsamda Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan kimdir, ne iş yapıyor? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Meriç Erkan'ın yeni adı neden Mahmut Erkan oldu? Meriç Erkan'ın hayatı ile biyografisi ve isim değiştirmesine ilişkin detaylar haberimizde.

AHU TUĞBA'NIN ESKİ SEVGİLİSİ MERİÇ ERKAN KİMDİR?

Meriç Erkan, 2 Temmuz 1969 tarihinde Samsun’da dünyaya geldi. İlköğretimini de Samsun'da tamamlayan Meriç Erkan, 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun oldu.Meriç Erkan, ardından birçok ajansta modellik yapmaya başladı.

Meriç Erkan, Kuşum Aydın'ın sunduğu programla dikkatleri çekmiştir. Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ile bilinen Meriç Erkan, "Esra Erol’da” programına da katılmıştır. Bu programdan olaylı bir şekilde ayrılan Meriç Erkan, program hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu.

Meriç Erkan, yaşadığı büyük aşktan sonra inzivaya çekildi ve ekranlarda yer almadı.

MERİÇ ERKAN NE İŞ YAPIYOR?

Meriç Erkan zaman zaman yaptığı program sunuculuğu ile adından söz ettimiştir. Daha öncesinde katıldığı reality şovlarla bilinen ve bu sayede televizyon yöneticilerinin dikkatini çeken Meriç Erkan, sık sık magazinde gündem olmaktadır. Öte yandan bu hayatı bırakıp dindar olduğunu ifade eden Meriç Erkan'ın son hali görenleri şaşırttı.

MERİÇ ERKAN'IN YENİ ADI MAHMUT ERKAN OLDU

Meriç Erkan, cübbe ve sarık giyerek adını değiştirdiğini açıkladı.

Meriç Erkan'ın yeni adı Mahmut Erkan Oldu.

Meriç Erkan açıklamasında "Bu bir konsept değil. Başka bir şey. Rabbimle aramdaki hesaplaşma. Bütün her şeye tövbe edip bambaşka bir hayata geçtim.Mahmut Erkan olarak doğmak ve böyle yaşamak isterdim. Pişman olacağınız şeyleri yapmayın. Rabbime sığındım." ifadelerini kullandı.

MERİÇ ERKAN SON HALİ

Meriç Erkan bu sefer yeni tarzıyla adından söz ettirdi. Kaatıldığı reality show programlarında yer aldığı dönemlerde magazin programlarında sık sık ele alınan Meriç Erkan ‘evlilik programlarına katılmayacağını söylemişti. Meriç Erkan artık ‘Mahmut’ adı ile hayatına devam edeceğini açıkladı.

İşte Meriç Erkan'ın son hali:



