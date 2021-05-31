Ahu Türkpençe bomba gibi bir projeyle ekranlara geri dönüyor!

Dağ, Kaybedenler Kulübü ve Neredesin Firuze gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ahu Türkpençe iddialı bir dizi ile uzun sürenin ardından ekranlara dönme kararı aldı. Kendisine gelen teklifler konusunda seçici olan Türkpençe, TRT için çekilecek olan yepyeni dizinin kadrosunda yer alacağı ortaya çıktı.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Bir süredir ekrnlardan uzakta duran başarılı oyuncu Ahu Türkpençe en son 2018 yılında 'Börü' adlı diziyle hayranlarının karşısına çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme ile Türkpençe'nin yeni bir dizi ile anlaşarak ekranlara geri döneceği ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Şimdiye kadar gelen çok sayıda teklifi geri çeviren Türkpençe, KaleFilm ile el sıkıştı.

Ünlü oyuncu yapım şirketinin TRT için hazırladığı, dev prodüksiyonlu #Mevlana dizisinde rol alacak. Böylece yeni bir değişiklik yaşanmazsa Türkpençe'nin yolu 2013 yılında "Vicdan" dizisinde beraber kamera karşısına geçtiği Timuçin Esen'le bir kez daha kesişecek.

YILLAR SONRA YİNE AYNI DİZİDELER

Ahu Türkpençe'ye yıllar önce Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Vicdan' isimli dizinin başrolünde kendisine eşlik eden Timuçin Esen'in yeni dizide de partneri olacağı belli oldu. Esen'in ana karaktere hayat verdiği 'Hekimoğlu' dizinin final yapmasının hemen ardından ekran macerasına devam etmesi de dikkatlarden kaçmadı.