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Ahu Türkpençe bomba gibi bir projeyle ekranlara geri dönüyor!

31.05.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Star TV ekranlarında yayınlanan 'Börü' dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Ahu Türkpençe, yepyeni proje ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Birçok teklifi geri çeviren ünlü oyuncu, yeni dizinin yapımcısı Kalefilm ile anlaştığı ortaya çıktı.

Ahu Türkpençe bomba gibi bir projeyle ekranlara geri dönüyor!

Dağ, Kaybedenler Kulübü ve Neredesin Firuze gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ahu Türkpençe iddialı bir dizi ile uzun sürenin ardından ekranlara dönme kararı aldı. Kendisine gelen teklifler konusunda seçici olan Türkpençe, TRT için çekilecek olan yepyeni dizinin kadrosunda yer alacağı ortaya çıktı.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Bir süredir ekrnlardan uzakta duran başarılı oyuncu Ahu Türkpençe en son 2018 yılında 'Börü' adlı diziyle hayranlarının karşısına çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme ile Türkpençe'nin yeni bir dizi ile anlaşarak ekranlara geri döneceği ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Şimdiye kadar gelen çok sayıda teklifi geri çeviren Türkpençe, KaleFilm ile el sıkıştı.

Ünlü oyuncu yapım şirketinin TRT için hazırladığı, dev prodüksiyonlu #Mevlana dizisinde rol alacak. Böylece yeni bir değişiklik yaşanmazsa Türkpençe'nin yolu 2013 yılında "Vicdan" dizisinde beraber kamera karşısına geçtiği Timuçin Esen'le bir kez daha kesişecek.

Ahu Türkpençe bomba gibi bir projeyle ekranlara geri dönüyor!

YILLAR SONRA YİNE AYNI DİZİDELER

Ahu Türkpençe'ye yıllar önce Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Vicdan' isimli dizinin başrolünde kendisine eşlik eden Timuçin Esen'in yeni dizide de partneri olacağı belli oldu. Esen'in ana karaktere hayat verdiği 'Hekimoğlu' dizinin final yapmasının hemen ardından ekran macerasına devam etmesi de dikkatlarden kaçmadı.

AHU TÜRKPENÇE KİMDİR?

Ahu Türkpençe, 2 Ocak 1977 yılında Samsun'da dünyaya geldi.
Tiyatroya karşı büyük bir ilgi duyan, fakat on sekiz yaşına kadar tiyatro ile hiç uğraşmayan sanatçı, çok yakın bir arkadaşının yardımı ile Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin (MSM) elemelerine girdi.

Ahu Türkpençe bomba gibi bir projeyle ekranlara geri dönüyor!
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesinde gördüğü fizik eğitimini dondurdu. MSM'ye girdiği ilk sene dışarıda çalışılmasına izin verilmiyordu. Diğer senelerde "Yedi Numara" ve "Azad" gibi televizyon dizilerinde oynadı. Bir İstanbul Masalı adlı diziyle herkes tarafından tanınan birisi hâline gelen oyuncu, Şöhret adlı diziyle başarısını devam ettirdi. "Neredesin Firuze" ile sinema dünyasıyla tanıştı.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Ahu Türkpençe
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