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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut başarılı öğrencileri kutladı

AĞRI HABERLERİ  | 30.08.2020 15:06 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut başarılı öğrencileri kutladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, tasarladıkları Robot Kuş projesi ile “TÜBİTAK 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları” kapsamında Erzurum Bölgesinde “Savunma Uzay ve Havacılık” alanında birincilik kazanan öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.
AİÇÜ Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Programı 1. Sınıfta okuyan Habib DEMİRBAŞ ve Kemalettin DEMİRBAŞ, 8 aylık bir çalışma ile tasarladıkları alçak ve orta irtifada uçabilen Robot Kuş Projesi ile başvurdukları “TÜBİTAK 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları” kapsamında Erzurum Bölgesinde “Savunma Uzay ve Havacılık” alanında birinci oldu.
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğrencileri ve danışmanlarını tebrik ettiğini, katılacakları TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalindeki final yarışmalarında başarı dileğinde bulunduğunu söyledi.

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