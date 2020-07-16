AİÇÜ ‘Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020’ye katılacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitenin Türk üniversitelerinin yurt dışında tanıtımı için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından dijital ortamda düzenlenecek ’Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’na katılacağını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) Pandemisi nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilemeyen etkinlikler dijital platformlarda devam ediyor. Bu kapsamda bilimsel ve akademik etkinliklerin yanı sıra tanıtım faaliyetlerine de aynı hızla devam eden AİÇÜ, YÖK bünyesinde 20-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek küresel ölçekli tanıtım fuarı “Study in Turkey’de uluslararası öğrencilerle bir araya gelecek.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerinde bulunarak Ağrı’yı en iyi şekilde temsil eden, uluslararasılaşma politikası ve değer üreten dünya üniversitelerinden biri olmak misyonu ile hareket eden Üniversitenin, sanal fuar kapsamında sahip olunan akademik ve fiziki imkânlar, bilimsel, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler, ulusal ve uluslararası işbirlikler ve elde edilen başarılar, Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Avrupa Dayanışma Programı (ESC), uzaktan eğitim ve öğrenme ile şehirde yaşam gibi merak edilen konuları uluslararası öğrenci adaylarıyla buluşturacağını belirtti.

Uluslararası öğrencilere yönelik bir selamlama konuşması da yapacağını kaydeden Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üç gün devam edecek fuarda açılacak sanal stantta, tanıtıcı ve bilgilendirici görsel materyaller ile videoların yer alacağını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, Ülkemizde eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adayları için, Türkiye saatiyle 08.00- 20.00 arasında küresel ölçekte düzenlenecek ilk sanal fuar özelliği taşıyan "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020"nin www.virtualfair-yok.gov.tr web adresi üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti.

