AİÇÜ’de “Korona Virüs Hijyen ve Enfeksiyondan Korunma” konferansı düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) “Korona Virüs Hijyen ve Enfeksiyondan Korunma” konulu konferans gerçekleştirildi.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonu’nda düzenlenen “Korona Virüs Hijyen ve Enfeksiyondan Korunma” Konferansına AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Belediye Başkan Vekili Mehmet Alpaslan, akademisyenler, kurum müdürleri, idari personel, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, gerçekleştirilen konferans ile Çin’de ortaya çıktıktan sonra kısa bir zamanda birçok ülkeye yayılan Korona Virüsü ile ilgili farkındalığı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Moderatörlüğünü AİÇÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Güray Okyar’ın yaptığı konferansta, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Parlak, Korona Virüsü hakkında bilgi vererek hastalıktan korunma yöntemlerini anlattı.

İlk kez 1960’lı yıllarda dünya üzerinde görülen Korona virüsünün, COVID-19 virüsü adıyla bilindiğini belirten Prof. Dr. Parlak, Korona virüsün hafif, orta ve ağır olmak üzere farklı hallerde seyredebildiğini ifade etti. SARS ve MERS virüsü ile aynı gruptan olan virüsün soğuk algınlığına benzer bir tabloyla ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Parlak, “Çin’de ortaya çıkan ve iki ay gibi kısa bir zamanda birçok ülkeye yayılan virüs, hayvanlardan insanlara sıçrama yapabilen virüslerdendir. Bu virüs, insanlara geçtiği zaman mutasyona uğrayarak insanlar arasında yayılabilmektedir. Belirtileri kuru öksürük, ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı, vücut ağrıları, zatürre, solunum sıkıntısı, nefes darlığı, ishal, bulantı, kusma ve iştahsızlık olan, bugüne kadar birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan virüsten korunmak için el hijyeni çok önemlidir. Eller su ve sabunla iyice yıkanarak mutlaka temiz tutulmalıdır. Bağışıklığı güçlendirecek şekilde Omega-3 ve Omega-6, protein bazlı ürünler, taze yeşil renkli sebze ile meyve tüketilmeli, bol sıvı alınmalı, mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı alanlarda bulunulmamalıdır. Koruyucu maske kullanma, kapı kollarına dokunmama ve dezenfektasyona dikkat etme hastalıkla mücadelede önemlidir” diye konuştu.

Program, Prof. Dr. Karabulut’un Prof. Dr. Parlak’a Nuh’un Gemisi maketini takdimi ile sona erdi.

