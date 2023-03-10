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Aile 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Aile'nin son bölümünde neler yaşandı? Aslan ile Devin arasında ipler geriliyor

10.03.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisi bu yılın en iyi açılış yapan dizisi olarak reyting sıralamasının başına adını yazdırmayı başardı. Serenay Sarıkaya'nın Devin, Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan karakterini canlandırdığı dizinin 2. bölümü merakla beklenmeye başladı. Aile dizisi 2. bölüm fragmanları seyirciler ile paylaşıldı. Peki, Aile'nin son bölümünde neler yaşandı? Aslan ile Devin arasında neler oluyor?

Aile 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Aile'nin son bölümünde neler yaşandı? Aslan ile Devin arasında ipler geriliyor

Aile dizisi 2. bölüm ve ilk bölümde yaşananlar merak ediliyor. 7 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen Aile dizisi sezona iyi bir başlangıç yaptı. Her salı akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekmeyi başardı. İşte Aile 2. bölüm fragmanı ile son bölümde yaşananlar...

AİLE DİZİSİ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aile'nin 2. bölümünde, Devin’in Aslan’a “Bizim gibi iki tane ruh hastasının bir arada mutlu olmasının imkanı yok!” dediği anların dikkat çektiği tanıtımda, ikili özel bir davete katılıyor. Aslan ve Devin’in geçirdiği romantik akşamın sonunda neler yaşayacağı merakla beklenirken, çiftin uyumu herkesi büyülüyor.

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Aslan'ın, 'sen benim için önemlisin o yüzden senin üzülmeni istemiyorum' sözlerinin ardından Devin sinirlenerek 'Sen kimsin beni üzeceksin?' dedi. Bunun üzerine çiftin arasında gerilim yaşandı.

Aslan'ın annesinin devin hakkında olumsuz konuçmalarının ardından ipler gerilir.

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AİLE DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aile'nin 1. Bölümünde; Soykanlara ‘aile’ olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili ‘karanlık’ işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır. Psikolog Devin ve Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak ‘yara’larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.

Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya’nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin.

Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

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