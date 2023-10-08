AİLE 2. SEZON 1. BÖLÜM İZLE! Aile dizisi hangi kanalda, hangi gün? Son bölüm özeti

Aile dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. geçtiğimiz hafta 2. sezon 1. bölüm ile ekrana gelen Aile dizisi, bu akşam tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Salı akşamları yayınlanan dizi Show TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Emel Göksu, Nur Sürer ve Nejat İşler gibi isimleri kadrosunda bulunduran Aile dizisi saat 20.00'de başlıyor. İşte Aile 2. Sezon 1. Bölüm izle ekranı ve Show TV yayın akışı

AİLE DİZİSİ HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Aile dizisi her hafta salı akşamları izleyiciyle buluşuyor. Sevilen dizi Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Aile dizisi saat 20.00'de başlıyor.

AİLE 2. SEZON 1. BÖLÜM İZLE

Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır. Psikolog Devin ve Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya'yı çok kızdırır. Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.

AİLE SON BÖLÜM ÖZETİ

Hülya’nın verdiği karardan sonra Aslan’ı öldürmeyi planlayan İlyas, büyük bir sürprizle karşılaşır. Karşılıklı silahlar patlamadan hemen önce İlyas, evlatlık sırrı ve ailenin kanlı geçmişiyle ilgili Aslan’a büyük bir ipucu verir. Şimdi Aslan’ın aklında tek bir soru vardır. İlyas’ın söyledikleri doğru mudur?

Sevdiği adamın ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Devin, hamile olduğunu Aslan’a söyler.

Aslan aldığı habere çok sevinir ancak Devin bu bebeği doğurmamakta kararlıdır. Aslan, Devin’e doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmanın mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.

Kıymet’ten gelen bir telefon Hülya’yı harekete geçirir. Diğer taraftan Aslan da evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrenmek için planını işletmeye başlar.

Aslan evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrendiğinde ortaya çıkan gerçek, Aslan ve Hülya’nın ilişkisini derinden sarsar. Diğer taraftan bu gerçeği Cihan da öğrenir. Devin’in kliniğine gider. Klinikte yaşananlardan sonra Devin, terapi seanslarını sonlandırma kararı alır.

Yağmur ve Eko’nun isteme töreni için herkes bir araya geldiğinde tüm sırlar birer birer gün yüzüne çıkar. Büyük bir tartışmanın sonunda Hülya; Devin ve Cihan’ın aylardır ondan gizli seans yaptıklarını Aslan’a söyler. Şimdi yüzleşme sırası Aslan ve Cihan’dadır. İki kardeş arasında o gece yaşanacak yüzleşme, aileye ait kanlı sırların ortaya çıkmasıyla büyük bir hesaplaşmaya dönerken; aile büyük bir yıkıma doğru sürüklenecektir.

Şimdi herkes, hayatlarını altüst edecek bir dönüm noktasındadır.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Aile

23:15 Erkek Güzeli Sefil Bilo

00:30 Kızılcık Şerbeti

03:15 Son Hıçkırık

05:30 Yeni Gelin

