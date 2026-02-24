MAGAZİN

Yeraltı Eşref Rüya'yı tahtından etti! Eşref Rüya 34. bölüm 3. fragmanında yer yerinden oynadı! Herkes senariste seslendi

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya yarın akşam 34. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü yayınlanmadan paylaşılan fragmanlar şimdiden büyük ses getirdi. Now Tv ekranlarında yeni başlayan Yeraltı dizisinin reytinglerde yükselmesi sebebiyle Nisan ve Eşref arasında iplerin iyice gerildiği görüldü. İzleyiciler senariste seslendi.

Öznur Yaslı İkier

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolde olduğu ‘Eşref Rüya’ dizisi yarın akşam 34. bölümüyle ekrana gelecek. Son hafta düşen reytinglerin ardından yayınlanan yeni fragmanlar sosyal medyayı salladı. Nisan ve Eşref arasındaki gerilim adeta zirveye tırmandı.

Çarşamba akşamlarının reyting birincisi Eşref Rüya son hafta zirveyi Now Tv ekranlarında yeni başlayan Yeraltı dizisine kaptırdı. Eşref Rüya, nefes kesen sahneleriyle reyting listesinde yükseliş yakalamayı hedefliyor.

EŞREF RÜYA 34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nisan’ın Eşref’i koruma çabalarına rağmen, Eşref gözaltına alınır. Bu sırada Nisan’ın muhbirliği ortaya çıkar ve Eşref başta olmak üzere tüm ekip neye uğradığını şaşırır. Nisan kendini savunmaya çalışsa da Çiğdem’in öne sürdüğü ses kayıtları, Nisan’ın işini bir hayli zorlaştırır.

Eşref, uğradığı ihanet karşısında büyük bir sessizliğe bürünür. Eşref’in yokluğundan yararlanan İhtiyar ise Yetimler’in karşısına getireceği yeni isimle tüm dengeleri değiştirecek sarsıcı bir hamle yapar.

YORUM YAĞDI

Eşref Rüya 34. bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Eşref'le Nisan'ın arası baya bozuldu senarist abartma', 'Baktılar ki yeraltı dizisi aldı başını gitti bunlarda hemen özetsiz yeni bölüm', 'Bunaltıcı olmaya başladı', 'Senarist senden ters köşe bekliyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

