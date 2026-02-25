MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bella Hadid'in hayatını değiştiren hastalık! 1 yıl boyunca teklifleri reddetti

14 yıldır Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, tedavi sürecinde neredeyse bir yıl boyunca tüm iş tekliflerini geri çevirdiğini açıkladı. Ünlü model, “Kendimi harcanabilir hissettim” sözleriyle yaşadığı zorlu dönemi anlattı.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, 14 yıldır mücadele ettiği Lyme hastalığı nedeniyle kariyerine ara vermek zorunda kaldığını açıkladı. Ünlü model, neredeyse bir yıl boyunca tüm iş tekliflerini geri çevirdiğini ve bu süreçte kendini “harcanabilir” hissettiğini söyledi.

29 yaşındaki model, Vogue Italia dergisine verdiği röportajda, yıllarca sürdürdüğü yoğun çalışma temposunun sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

Bella Hadid “Uzun yıllar çalışma şeklim sürdürülebilir değildi. COVID döneminde bile çalışmaya devam ettim.” dedi.

Lyme hastalığı tedavisi gördüğü süreçte neredeyse bir yıl boyunca tüm projeleri geri çevirdiğini belirten Hadid, o dönemi şu sözlerle anlattı:

“Geçen yıl tedavi sürecimdeyken neredeyse bir yıl boyunca her işi reddetmek zorunda kaldım. Bu yüzden ağladım. Çok duygusaldım çünkü kendinizi harcanabilir hissediyorsunuz.”

"GERÇEK BİR HAYATIM VAR"

Teksas’ta atları ve köpeğiyle zaman geçirmenin kendisine iyi geldiğini söyleyen Bella Hadid, iş ve özel hayat dengesini kurmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti ve “Teksas’ta atlarım ve köpeğimle gerçek bir hayat yaşamak, sonra işe dönmek her şeyi daha anlamlı kılıyor.” dedi.

