Aile Babası konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Gerard Butler hayranlarını ekrana kilitleyecek Aile Babası filmi konusu ve oyuncuları

Aile Babası (The Family Man), yönetmenliğini üstlenen Brett Ratner'ın, senaristliğinde David Weissman ve David Diamond'la birlikte çalıştığı, 2000 yapımlı bir komedi filmidir. Kullanıcılar bu akşam ekrana gelecek olan Aile Babası filmi konusu ve oyuncuları araştırıyor. Gerard Butler'ın başrolde olduğu film oldukça ilgi çekiyor. İşte Aile Babası filmi konusu ve oyuncuları...

AİLE BABASI KONUSU NEDİR?

Dane Jensen, Blackrock Recruiting adlı bir şirkette eleman alımından sorumlu bir insan kaynakları uzmanıdır. Kendisini teknik eleman avcısı olarak adlandıran Dane, şirkette yükselmek için fırsat kollayan, azimli bir çalışandır. Kariyer basamaklarını tırmanma fırsatına eriştiği bir anda çocuğu hastalanır. Dane bu noktada işi ve ailesi arasında bir tercih yapmak zorunda kalır.

AİLE BABASI OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Butler

Gretchen Mol

Alison Brie

Anupam Kher

AİLE BABASI IMDB PUANI VE YAPIM YILI

Dram türündeki filmin süresi 1 saat 55 dakikadır. 2016 yapımı olan A Family Man (Aile Babası) filmi IMDB'den 6.5 puan almıştır.

