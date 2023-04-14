Aile Babası konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Gerard Butler hayranlarını ekrana kilitleyecek Aile Babası filmi konusu ve oyuncuları

Aile Babası (The Family Man), yönetmenliğini üstlenen Brett Ratner'ın, senaristliğinde David Weissman ve David Diamond'la birlikte çalıştığı, 2000 yapımlı bir komedi filmidir. Kullanıcılar bu akşam ekrana gelecek olan Aile Babası filmi konusu ve oyuncuları araştırıyor. Gerard Butler'ın başrolde olduğu film oldukça ilgi çekiyor. İşte Aile Babası filmi konusu ve oyuncuları...
Dane Jensen, Blackrock Recruiting adlı bir şirkette eleman alımından sorumlu bir insan kaynakları uzmanıdır. Kendisini teknik eleman avcısı olarak adlandıran Dane, şirkette yükselmek için fırsat kollayan, azimli bir çalışandır. Kariyer basamaklarını tırmanma fırsatına eriştiği bir anda çocuğu hastalanır. Dane bu noktada işi ve ailesi arasında bir tercih yapmak zorunda kalır.
Gerard Butler
Gretchen Mol
Alison Brie
Anupam Kher
Dram türündeki filmin süresi 1 saat 55 dakikadır. 2016 yapımı olan A Family Man (Aile Babası) filmi IMDB'den 6.5 puan almıştır.