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Serel Yereli tatil için Bodrum'u seçti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Bir döneme damga vuran Bodrum Masalı dizisinde hayat verdiği Alara karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Serel Yereli, diziden sonra oyunculuğu bırakıp yurtdışına yerleşmişti. Tatil için Bodrum'a gelen Yereli bikinili pozlarıyla beğeni topladı.

Serel Yereli tatil için Bodrum'u seçti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin sevilen dizisi Bodrum Masalı'nda canlandırdığı 'Alara' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serel Yereli bu dizi ile büyük bir çıkış yakalamıştı.

Ünlendikten sonra şöhreti geride bırakıp yurt dışına yerleşen Serel Yereli oyunculuğu da bırakmış müzik eğitimi almaya başlamıştı.

Serel Yereli tatil için Bodrum u seçti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi 1

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim Nisan ayında da sessiz sedasız evlendiğini duyurmuştu. Serel Yereli şimdi de tatil pozlarıyla gündeme geldi.

Serel Yereli tatil için Bodrum u seçti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi 2

Yereli tatil için Bodrum'u seçti. Ünlü isim bikinisi giyip adeta fiziğini sergiledi.

Serel Yereli tatil için Bodrum u seçti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi 3

Serel Yereli'nin peş peşe paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyayı salladı.

Serel Yereli tatil için Bodrum u seçti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi 4

Serel Yereli tatil için Bodrum u seçti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi 5

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Serel Yereli
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