Serel Yereli tatil için Bodrum'u seçti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Bir dönemin sevilen dizisi Bodrum Masalı'nda canlandırdığı 'Alara' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serel Yereli bu dizi ile büyük bir çıkış yakalamıştı.

Ünlendikten sonra şöhreti geride bırakıp yurt dışına yerleşen Serel Yereli oyunculuğu da bırakmış müzik eğitimi almaya başlamıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim Nisan ayında da sessiz sedasız evlendiğini duyurmuştu. Serel Yereli şimdi de tatil pozlarıyla gündeme geldi.

Yereli tatil için Bodrum'u seçti. Ünlü isim bikinisi giyip adeta fiziğini sergiledi.

Serel Yereli'nin peş peşe paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyayı salladı.