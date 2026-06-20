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Aile boyu YKS: "Haydi anne" dediler, 2 oğluyla birlikte YKS’ye girdi

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2026 YKS’nin ilk oturumu olan TYT, Amasya’da sıra dışı bir aile hikayesine sahne oldu. Ev hanımı Beyza Yılmaz (46), oğulları Mustafa (25) ve Kerem (19) ile birlikte üniversite hayali için sınav sıralarına oturdu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren anne Beyza Yılmaz (46) ve oğlu Mustafa (25) ve Kerem (19) ile Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınav alanına geldi.

Aile boyu YKS: "Haydi anne" dediler, 2 oğluyla birlikte YKS’ye girdi 1

"HAYDİ ANNE" DEDİLER

Sınav öncesi gazetecilere açıklama yapan Beyza Yılmaz, "Aile boyu sınava girdik. 27 yıl sonra denemek istedim. Güzel bir duygu. Sınava girmeye son anda karar verdim. Çok fazla çalışamadım. Oğullarım bana moral oldu. ‘Haydi anne’ dediler. Burada kendimizi bulduk" dedi.

"ANNEM VE KARDEŞİMLE AYNI YERDE DENK GELDİK"

Ziraat mühendisi Mustafa Yılmaz da "Yüksek lisans yapıyorum. Tekrardan şansımı denemek istedim. Annem ve kardeşimle aynı yerde denk geldik. Gerçekten güzel bir duygu" dedi.

Aile boyu YKS: "Haydi anne" dediler, 2 oğluyla birlikte YKS’ye girdi 2

Lisede eğitimini sürdürürken kasaplık da yapan Kerem Yılmaz ise, annesiyle birlikte tarım ve hayvancılık alanında üniversiteye devam etmek istediğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Üniversite sınavı yks
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