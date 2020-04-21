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Aile çay bahçesindeki yıkım çalışmaları başladı

BİLECİK HABERLERİ  | 21.04.2020 12:52 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan bir proje kapsamında daha önceden yıkılan Kültür Sitesi’nin devamı olan aile çay bahçesindeki yıkım çalışmaları başladı.Bilecik Belediyesi tarafından Aile Çay Bahçesinde gerçekleştirilen söküm çalışmaları sırasında çıkarılan bütün malzemelerin tekrar kullanılmak üzere toplandığı belirtildi.

Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan bir proje kapsamında daha önceden yıkılan Kültür Sitesi’nin devamı olan aile çay bahçesindeki yıkım çalışmaları başladı.
Bilecik Belediyesi tarafından Aile Çay Bahçesinde gerçekleştirilen söküm çalışmaları sırasında çıkarılan bütün malzemelerin tekrar kullanılmak üzere toplandığı belirtildi. Konu hakkında Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada konu hakkında şu bilgilere verildi:
"Belediye Başkanlığımız tarafından yakın zamanda başlaması planlanan yeni proje kapsamında Aile Çay Bahçesindeki yıkım çalışmaları kısa süre sonra tamamlanacaktır. Belediyemiz ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışmasında, kullanılan malzemelerin zarar görmemesi için son derece hassas bir çalışma yürütülmektedir. Yıkım çalışmasından çıkarılan bütün malzemeler en iyi şekilde muhafaza edilerek, belediyemizin başka çalışmalarında kullanılacaktır."

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