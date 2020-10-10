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Aile çiftliğinde ürettiği eşek sütünü yurdun her yanına gönderiyor

ANTALYA HABERLERİ  | 10.10.2020 11:35 | Son Güncelleme

Antalya, Ankara ve İstanbul'da kurdukları aile çiftçiliğinde bakımını özenle yaptıkları eşeklerin sütünü litresi 100 liradan satan girişimci Mehmet Ali Yalçın, talep edenlere özel kaplar içinde kargo ya da otobüslerle süt gönderiyor - İşletme sahibi Yalçın: - "Koronavirüsten sonra eşek sütüne talep çok arttı, pandemiden dolayı günlük süt talebini yetiştiremiyoruz"

AYŞE YILDIZ - Antalya, Ankara ve İstanbul'da kurdukları aile çiftliğinde eşek sütünün litresini 100 liradan satan girişimci Mehmet Ali Yalçın, yeni tip koronavirüsten (Kovid-9) sonra artan talepleri karşılamakta güçlük çekiyor.

Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'nde 1998'de at, eşek ve develerle turizme hizmet eden Yalçın ailesi, bazı otellerden ve hastalardan sütü talep edilince eşek çiftliği kurdu.

Eşeklerin yanı sıra at ve develerin de bulunduğu çiftlikte hayvanların bakımını özenle yapan aile, eşeklerin sağımı sonrası talep edenlere taze süt imkanı sunuyor.

Antalya'nın yanı sıra Ankara ve İstanbul'da da eşek çiftlikleri bulunan Yalçın ailesi, talep edenlere özel kaplar içinde kargo ya da otobüslerle süt gönderiyor.

Eşek sütünün litresini 100 liradan satan işletme sahibi Mehmet Ali Yalçın, AA muhabirine, daha önce at, eşek ve develerle turist gezdirdiğini söyledi.

Yaklaşık 22 yıl önce özellikle İngiliz turistlerin süt istediğini anlatan Yalçın, "Eşekleri turizmde kullanırken, turistler eşek sütü istiyordu. Ben dalga geçiyorlar sandım, 'İçilir mi bu hiç' dedim. Otel yönetimi rica edince turistin ciddi olduğunu anladım, şaşırdım. Bir bardak kadar süt sağdık, yaklaşık 100 sterlin verdi. İnanamadım. Sonra çiftlik kurmaya karar verdim." diye konuştu.

Eşekleri saman, yonca, arpa ve kepekle beslediğini ifade eden Yalçın, eşek sütüne talebin iyi olduğunu dile getirdi

- "Yurt dışından da talep var"

Bir eşekten yarım litre süt alabildiklerine dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Eşek sütünü, kanser, astım, KOAH, bronşit ve zatürre hastaları çok tercih ediyor. Koronavirüsten sonra eşek sütüne talep çok artı, pandemiden dolayı günlük süt talebini yetiştiremiyoruz. Yurt dışından da talep var. Almanya, İngiltere ve Çin'den çok arayan oluyor ama gönderemiyoruz. Günlük 500 kilogram eşek sütü isteyen var ama bizde en fazla 13 kilogram civarında süt oluyor. Türkiye'nin her bölgesinden talep var."

Yalçın, sütü 330 miligramlık şişelerde sattıklarını, ayrıca sabun ve krem de yaptıklarını aktardı.

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