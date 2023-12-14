Aile Destek Merkezleri’nden kadınlar meslek ediniyor

Sergide Aile Destek Merkezlerindeki dikiş-nakış, ahşap boyama ve dekoratif süsleme, mutfak ve aşcılık, el sanatları, sağlıklı yaşam kurslarına katılan 128 kursiyerin el emeği ile hazırlamış oldukları ürünlerin sergilendi.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Aile Destek Merkezleri’nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda kayıtlı bulunan dezavantajlı bireylere, ebeveyn ve çocuk, kişisel gelişim, dini değerler ve sağlıklı yaşam, psiko-sosyal destek eğitimleri verildiğini, aynı zamanda mesleki ve kişisel yönden gelişimlerinin sağlanmasına yönelik kurslar düzenlendiği belirtti.

Aile Destek Merkezlerimizde yapılan bu tür çalışmaların aile içi iletişimin güçlenmesine, milli ve manevi değerlerin muhafazasına ve toplumsal huzurun artmasına, kadınlarımızın mesleki beceri kazanmalarına önemli katkılar sağlayacağına inandığı belirten Vali Dağlı, sergilenen ürünlerin yapımında emeği geçen tüm kursiyerleri tebrik etti.

Açılışa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve kursiyerler katıldı.

