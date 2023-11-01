Aile dizisinde Dilan-Engin Polat çiftine gönderme yapıldı! Dilan Polat kayıtsız kalamadı

Son zamanlarda yerli dizilerde gündeme dair pek çok konuya gönderme yapılıyor. Bambaşka Biri ve Ömer dizilerinin son bölümlerinde Adnan Oktar suç örgütünün turnike sistemine gönderme yapılmıştı. Gündemi meşgul eden olaylara son gönderme Aile dizisinde yapıldı.

Dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Aslan karakteri, Türkiye'nin aylardır konuştuğu ve sabah saatlerinde gözaltına alınan Dilan-Engin Polat'a gönderme yaptı.

Aslan bu sahnede "Altın, pırlanta, yakut, zümrüt, elmas... Bunlara yönelin, bunlarda KDV yok. Bir de postlarla mail order'dan çektin mi, yokuş aşağı...

Moda bunlar bu aralar. Ama bak, sizi sosyal medya hesaplarınızdan takip ediyorum. Siz niye öyle yapıyorsunuz ki? Ben anlamadım. Paranızı insanların gözüne sokmayın. Güzel videolar koyun, ağlak videolar koyun, sonra sıkıntıya düşmeyin" diyor.

Bu sahnenin sosyal medya üzerinden yayınlanmasının ardından Dilan Polat kayıtsız kalamadı ve anından cevap verdi.

Polat gönderinin altına, "Yazık, çok yazık hem de. Hayatımıza dahil olmayan şeyler ile suçlanıp dizi çekiliyor. Allah bildiği gibi yapsın." yazdı.







