Aile dizisinde şaşırtan Yüsra Geyik detayı! İzleyicilerin gözünden kaçmadı

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak hafızalara kazınan Yüsra Geyik şimdilerde Aile dizisinde Yağmur karakterini canlandırıyor.

DİKKAT ÇEKEN YÜSRA GEYİK DETAYI

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya'nın küçük kız kardeşini canlandıran Yüsra Geyik'in kendisinden büyük olduğu ortaya çıktı.

1990 doğumlu 32 yaşındaki Yüsra Geyik, 1992 doğumlu 30 yaşındaki Serenay Sarıkaya'dan 2 yaş büyük.

AİLE DİZİSİ KONUSU

7 Mart Salı günü Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Aile dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.





