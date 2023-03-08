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Aile dizisinde şaşırtan Yüsra Geyik detayı! İzleyicilerin gözünden kaçmadı

08.03.2023 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun iddialı dizisi Aile ilk bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı dizi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Oyuncu kadrosunda yer alan Yüsra Geyik dizide Serenay Sarıkaya'nın küçük kız kardeşini canlandırıyor ancak bir detay izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Aile dizisinde şaşırtan Yüsra Geyik detayı! İzleyicilerin gözünden kaçmadı

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak hafızalara kazınan Yüsra Geyik şimdilerde Aile dizisinde Yağmur karakterini canlandırıyor.

DİKKAT ÇEKEN YÜSRA GEYİK DETAYI

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya'nın küçük kız kardeşini canlandıran Yüsra Geyik'in kendisinden büyük olduğu ortaya çıktı.

yüsra geyik aile dizi

1990 doğumlu 32 yaşındaki Yüsra Geyik, 1992 doğumlu 30 yaşındaki Serenay Sarıkaya'dan 2 yaş büyük.

aile yüsra geyik

AİLE DİZİSİ KONUSU

7 Mart Salı günü Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Aile dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

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