Aile dizisinden olay fragman! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ nefes kesti

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Aile dizisinin ilk tanıtımı izleyici karşısına çıktı. Show TV’nin merakla beklenen dizisi Soykan ailesinin oğlu Aslan’la aynı uçakta tesadüfler sonucu tanışan psikolog Devin’in hikayesini anlatacak dizinin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu.



Fragmanı izleyen sosyal medya kullanıcıları, “Yıllar sonra TV izleyeceğim galiba”, “Kadro muhteşem”, “Uyumları aşırı iyi”, “Kadroya bak yıkılıyor”, “Vay canına heyecanlandım” yorumlarında bulundular.



Dizide Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’a, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

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