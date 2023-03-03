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Aile dizisinin konusu nedir? Aile dizisi kadrosunda kimler var? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya bu dizide buluşuyor!

03.03.2023 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zamanda Show TV'de başlayacak olan Aile dizi ile ilgili geri sayım sürüyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay SArıkaya'yı buluşturan proje izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Serenay Sarıkaya Aile dizisi için 9 yıl sonra televizyon setlerine döndüğünü söylemişti. Peki Aile dizisinin konusu nedir? Aile dizisi kadrosunda kimler var?

Aile dizisinin konusu nedir? Aile dizisi kadrosunda kimler var? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya bu dizide buluşuyor!

Ay Yapım imzalı olan Aile dizisi merakla bekleniyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle ertelenen dizi için yeni yayın tarihi belli oldu. Seyirciler tarafından sabırsızlıkla beklenen Aile dizisi ne zaman yayınlanacak sorularına yanıt aranıyor. Peki Aile dizisinin konusu nedir? Aile dizisi kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aile' dizisinin 'The Sopranos' dizisinden uyarlanacağı biliniyor. Dizide ailesinden miras kalma bir gece kulübünü işleten Aslan'ın hayatı konu ediliyor. Aslan, oldukça başarılıdır ancak kalabalık ailesiyle zaman zaman sorunlar yaşamaktadır. Devin ise Aslan'ın ailesine psikolojik destek veren psikologtur.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile ' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE DİZİSİ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.

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