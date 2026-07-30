Demet Şener bikinisini giyip sere serpe uzandı! Fiziğini sergiledi

2005'te evlenip, 2018'de olaylı bir şekilde boşanan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın küslüğü sona ermişti. Eski eşler, kırgınlıkları geride bırakarak, çocuklarıyla Yunanistan'ın Paros Adası'na gitti.
Demet Şener, tatillerinden kesitleri sosyal medya sayfasından paylaştı. İkili, ailece çektirdikleri fotoğrafları yayımladı. Eski eşlerin çocuklarıyla birlikte yemeğe çıktığı görüldü.
Demet Şener çocuklarıyla birlikte paylaştığı karenin ardından bikinili pozlarına yer verdi.
Deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaran Demet Şener bu pozlarıyla büyük ilgi gördü. Ünlü ismin tatil karelerine kısa sürede beğeni yağdı.
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