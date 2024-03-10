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  4. Aile dizisinin Yağmur’u Yüsra Geyik Taş Kağıt Makas dizisinde

Aile dizisinin Yağmur’u Yüsra Geyik Taş Kağıt Makas dizisinde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2024 14:01
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RTÜK tarafından incelemeye alınan sahneleriyle gündeme gelen Taş Kağıt Makas dizisine bomba bir transfer gerçekleşti. Aile dizisinin Yağmur’u Yüsra Geyik dizide rol alacak.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas bazı sahneleriyle tepki çekmişti.

İlk bölümlerinden gündeme bomba gibi düşen ve eleştiri oklarının hedefinde olan Taş Kağıt Makas dizisinde dikkat çeken bir oyuncu yer alacak.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak “Aile” dizisinde Devin’in (Serenay Sarıkaya) kız kardeşine hayat veren güzel oyuncu Yüsra Geyik “Taş Kağıt Makas”ta “Rüya” rolüne hayat verecek.

Yüsra Geyik senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme aldığı dizide Fecir’in (#BurakYörük) kız kardeşi olarak hikâyeye 4. bölümden itibaren güç katacak.


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Yüsra Geyik Hande Ataizi ele
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