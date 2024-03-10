Aile dizisinin Yağmur’u Yüsra Geyik Taş Kağıt Makas dizisinde

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas bazı sahneleriyle tepki çekmişti.

İlk bölümlerinden gündeme bomba gibi düşen ve eleştiri oklarının hedefinde olan Taş Kağıt Makas dizisinde dikkat çeken bir oyuncu yer alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak “Aile” dizisinde Devin’in (Serenay Sarıkaya) kız kardeşine hayat veren güzel oyuncu Yüsra Geyik “Taş Kağıt Makas”ta “Rüya” rolüne hayat verecek.

Yüsra Geyik senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme aldığı dizide Fecir’in (#BurakYörük) kız kardeşi olarak hikâyeye 4. bölümden itibaren güç katacak.







