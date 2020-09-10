YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Aile hekimlerinden "zatürre aşısı" uyarısı

Aile hekimlerinden "zatürre aşısı" uyarısı

SAMSUN HABERLERİ  | 10.09.2020 17:50 | Son Güncelleme

Samsun Aile Hekimleri Derneği, korona virüsünden korunmak isteyen vatandaşların "zatürre aşısı" olmak için aile sağlığı merkezlerine akın ettiğini, bu durumun virüse yakalanma riskini artırdığını açıkladı.Dernek tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Son zamanlarda özellikle Kovid-19 pandemisinin olumsuz etkileri açısından riskli olarak nitelediğimiz ileri yaşlı ya da kronik hastalığı olan vatandaşlarımız yoğun şekilde ’zatürre aşısı’ olmak için aile sağlığı merkezlerine akın etmektedir” denildi.Basın yayın organlarında yer alan bazı tıbbi bilgilerin halk tarafından dönem dönem yanlış değerlendirilebildiğini dile getiren Dernek, “Bu durumun en önemli örneği halk arasında ’zatürre aşısı’ olarak bilinen pnömokok aşısı ile ilgili yaşanan kaos durumudur” ifadelerine yer verdi.Bu aşının bütün zatürreleri engelleme özelliğinin olmadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Kovid-19 virüsü akciğer dokusuna yerleşip zatürreye neden olabilir.

Samsun Aile Hekimleri Derneği, korona virüsünden korunmak isteyen vatandaşların "zatürre aşısı" olmak için aile sağlığı merkezlerine akın ettiğini, bu durumun virüse yakalanma riskini artırdığını açıkladı.
Dernek tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Son zamanlarda özellikle Kovid-19 pandemisinin olumsuz etkileri açısından riskli olarak nitelediğimiz ileri yaşlı ya da kronik hastalığı olan vatandaşlarımız yoğun şekilde ’zatürre aşısı’ olmak için aile sağlığı merkezlerine akın etmektedir” denildi.
Basın yayın organlarında yer alan bazı tıbbi bilgilerin halk tarafından dönem dönem yanlış değerlendirilebildiğini dile getiren Dernek, “Bu durumun en önemli örneği halk arasında ’zatürre aşısı’ olarak bilinen pnömokok aşısı ile ilgili yaşanan kaos durumudur” ifadelerine yer verdi.
Bu aşının bütün zatürreleri engelleme özelliğinin olmadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Kovid-19 virüsü akciğer dokusuna yerleşip zatürreye neden olabilir. Ancak bizim aile sağlığı merkezlerimizde yapılan pnömokok ya da halk arasındaki yeni adı ile ’zatürre aşısı’nın bütün zatürreleri engelleme gibi bir özelliği yoktur. Mevcut aşı sadece pnömokok bakterisi nedeni ile oluşabilecek zatürreyi engelleyebilir.”
Aşı olup zatürreden korunmak isterken bilinçsizce sağlık merkezlerine akın etmenin Kovid-19’a yakalanma riskini artırabileceğine değinilen açıklamada, “Kişi eğer Kovid-19 ile enfekte olup zatürre olur, üzerine bir de pnömokok dediğimiz bakteri ile eş zamanlı enfekte olur ise, enfeksiyonun daha ağır seyretmesi muhtemeldir. Ancak bu durum çok sık görülmemektedir. Son zamanlarda yapılan bir bilimsel çalışmada Kovid-19 zatürresi olmuş kişilerde aynı zamanda pnömokok zatürresinin de olup olmadığına bakılmış, bu oranın ise ancak binde 4’ler civarında olduğu görülmüştür. Başka bir deyişle Kovid-19 zatürresi olur iseniz, üzerine bir de pnömokok bakterisi ile enfekte olma ihtimaliniz mevcut verilere göre yüzde 1’in altındadır. Oysa akın akın bu aşı için sağlık kuruluşlarına gitmek, bu maksatla sosyal mesafe ve izolasyon kurallarını hiçe saymak sizlerin Kovid-19’a yakalanma ihtimalinizi muhtemelen yüzde 1’in üzerine çıkaracaktır” sözleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

Samsun Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:35
Sabah
06:03
Öğle
12:37
İkindi
16:11
Akşam
19:00
Yatsı
20:22

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Atakan Bey Eczanesi
Ilkadim
Aytaç Eczanesi
Ilkadim
Selçuk Eczanesi
Ilkadim
Denizevleri Eczanesi
Atakum
Medipark Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
'Kocam porno izleyip benimle...'
'Kocam porno izleyip benimle...'
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.