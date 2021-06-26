Aile hekimliği çalışanları Antalya'da düzenlenen çalıştayda buluştu

Aile hekimliği çalışanlarının sorunlarının, beklentilerinin ve taleplerinin değerlendirileceği çalıştay Antalya'da başladı.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, Kadriye Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştay öncesi düzenlediği basın toplantısında, hizmet yaparken önce toplum sağlığını, halkın duyarlılığını ve çalışanların mutluluğunu düşündüklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresince aile sağlığı merkezlerinde her türlü hizmete devam edildiğini, hiçbir işleyişin ertelenmediğini anlatan Özer, "Türkiye'de bir aile hekimi yaklaşık 3 bin 700 kayıtlı kişiye hizmet veriyor. Hak ediş kayıpları olmaksızın bu sayıyı 1500-2000 bandına çekmek Sağlık Bakanlığı ile ortak hedefimiz." ifadesini kullandı.

- "Hangi aşıya ulaşabiliyorsanız o aşıyı olun"

AHESEN Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akpınar da aile hekimlerinin aşılama sürecinde mesaiden ve zamandan bağımsız özverili bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Vatandaşlara aşılarını olmaları yönünde çağrıda bulunduklarını ve bilgilendirmeler yaptıklarını anlatan Akpınar, "Aşı tercihi konusunda gelen sorulara yanıtımız çok net. Hangi aşıya ulaşabiliyorlarsa o aşıyı olsunlar. Tüm aşıların yüksek etkinlikte olduğu bilimsel olarak onaylanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Akpınar, çalıştayda aile hekimliği çalışanları arasında 3 bin 448 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışmasının da irdelendiğini aktardı.

Çalışanların yüzde 64,7'sinin merkezin fiziksel koşullarını yetersiz bulduğunu belirten Akpınar, yüzde 91,2'sinin ise salgın sürecinde iş yükünün daha da arttığı görüşünü savunduğunu kaydetti.

Çalıştay 2 gün sürecek.

